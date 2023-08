Světelná zahrada pod Dvoreckým mostem. Sochy a lampy vytvoří Kintera

„Momentálně tu máme svítidla ze sedmdesáti zemí, podle projektu jich bude sto dvacet. Z kolika zemí se nám podaří je nakonec sehnat, se dá těžko odhadnout. Ale zatím myslím, že jsme docela úspěšní,“ popisuje Krištof Kintera. Teď tu leží lampy z Ázerbájdžánu, indonéské Jakarty, Lucemburska nebo Norimberka.

Světelná zahrada bude park, kde místo stromů porostou lampy veřejného osvětlení. „Budou se tam střídat světelné sekvence. Zahrada světel se bude proměňovat a reagovat na počasí,“ vysvětluje umělec. Ve slunečný den nebude v zahradě svítit nic, ale když se zešeří, rozkvetou lampy světlem.

Situace na zlíchovské straně je městská džungle – velká křižovatka, zanedbané místo plné dopravních prostředků, lidí a nepořádku.

„Chceme vytvořit něco, co uvidíte z vlaku, z tramvaje, ale bude vás to natolik jako zajímat, že se tam pak stavíte pěšky,“ popisuje Kintera.

U každé lampy bude cedulka jako v botanické zahradě. Na cedulce bude napsáno, odkud lampa pochází a co to je. „Vytváříme ze svítidel mutanty, takové květiny. Bude to vlastně sto dvacet světelných soch,“ popisuje.

Kintera doufá, že se zahraniční návštěvníci metropole přijdou podívat na světlo ze své země. Prahu bude v zahradě reprezentovat ikonická kubistická lampa architekta Emila Králíčka. Její originál stojí u kostela Panny Marie Sněžné, pár kroků od Václavského náměstí. Zde však nebude originál, ale betonová „sestra“ lampy, Kinterovo dílo. Dalšími českými lampami budou koule, které původně osvěcovaly tramvajovou trať na Barrandov, dílo architekta Patrika Kotase.

„Zachránili jsme je před zničením, máme jich asi padesát, vzniká z nich barrandovský strom,“ slibuje sochař. Lampy doplní řada dalších prvků určených k rekreaci.

Předmostí na druhé straně řeky, v Podolí, naplánovali Kintera a architekti úplně jinak. Vznikne zde plovárna s převlékárnou. Nový most má rozpětí 17 metrů a zastřešuje zhruba čtyřicet metrů vltavského břehu. Tak umělce napadlo využít ho jako střechu.

„Chtěli jsme využít prázdný prostor, který by se jinak rychle zaplnil nepořádkem, jak to na podobných místech bývá,“ vysvětluje Kintera.

Odskočte si na WC do mostu

Most bude kubistický, plný hranatých tvarů, z čehož podle Kintery rychle vyplynulo, že to bude dobrý skatepark. „Po kubismu se dobře skejtuje, ale nechtěli jsme dělat jen skatepark, to by bylo příliš monotematické,“ uvažuje.

Tak vznikne aréna s náznakem hlediště, kde se budou konat koncerty a představení. U ní bude stánek s občerstvením a podařilo se dohodnout, aby v patě jednoho mostního pilíře vznikly toalety. Bude tu i lezecká stěna.

Pod mostem ale zbylo i místo na umění. Jedno z děl bude „Jezulátko“, 3,5 metru vysoká postava, těžká osm a půl tuny. Ta bude podle Kintery celý prostor dozorovat.

Socha bude vytvořena ze stejného betonu jako most. Bude mít ale ještě jednu vychytávku. „Když bude pršet, z mostu bude kapat voda a bubnovat na hlavu sochy, kapat mu na karbid,“ říká Kintera.

16. srpna 2023

Podařilo se podle něj prosadit u projektanta něco nepředstavitelného, svádět vodu do mostu místo z mostu pryč – věc, kterou projektant nechce. Voda uvnitř mostu je obvykle jeho největší nepřítel. Kintera přiznává, že měl velké štěstí, protože se s architektem mostu Radkem Šímou sice neznal, ale rychle si porozuměli. „Architekt i projektanti se snaží hledat řešení, místo aby nám je shazovali rovnou ze stolu,“ říká Kintera.

Další Kinterův nápad kolegy rozesmál. Napadlo ho otočit jednu z lamp, které budou osvětlovat most. „Jediná se vzepřela svému osudu a místo na most bude svítit dolů,“ popisuje. Tím ale Kinterovy nápady nekončí. Na další si lidé musí počkat na dokončení mostu.

Po Dvoreckém mostě (což je ale jen pracovní název) denně po dokončení projede asi 1 000 autobusů a 500 tramvajových spojů. Bude otevřen v roce 2025.