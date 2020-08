Aktivista pomaloval tančík u desky vlasovců v Řeporyjích, natřel ho na růžovo

K činu se na Facebooku přiznal Aleš Kejval. Dnes odpoledne plánuje v Praze fotky z přetírání tanku zájemcům podepisovat.

„Dnes 21.8.2020 jsem přetřel v Řeporyjích nezákonný památník Vlasovcům (tank s fašistickou přilbou) na růžovo. Autogramiáda fotek z akce bude jedním z překvapení ve 14. hodin na náměstí Kinských při akci Svobodná Česká republika,“ napsal Kejval na Facebook.

Oznámil to v den, kdy si Česko připomíná výročí srpnové okupace ČSR vojsky Varšavské smlouvy

Na svém profilu je členem několika skupin zaměřených na fanoušky Ruska, Vladimíra Putina, nebo na různé krajské odnože hnutí Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný neplánuje vandalský čin hlásit policii.

„Tyhle lidi považuju za duševní mrzáky. Pokud to půjde odstranit, tak to v tichosti odstraníme. Na policii to hlásit nebudu, snažím se je nezatěžovat, ale je blbý, že to dílo má poměrně velkou cenu,“ řekl Novotný dopoledne.

Ještě před 12. hodinou se pak barvu z tanku povedlo očistit.

Drobná plastika sovětského tanku s německou přilbou je umístěna na tři metry vysokém kovovém stožáru. Jako doplněk k pamětní desce takzvaných vlasovců ji vyrobil umělec David Černý. Ten v minulosti ještě jako student přebarvil na růžovo tank na náměstí Kinských.

Obě díla, pamětní desku i stožár, Novotný odhalil letos v dubnu v severní část Řeporyjského náměstí.

Deska připomíná padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, které se přezdívalo vlasovci, podle jejich velitele Andreje Andrejeviče Vlasova. Armádu tvořili vojáci zajatí nacisty a bojovali proti Sovětům. Na konci války se ale zapojili na straně Čechů do Pražského povstání.