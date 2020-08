Zmizí zbytky Koněvova pomníku. Místo soklu bude trávník, pak nový památník

Z náměstí Interbrigády v Bubenči zmizel. Kontroverzní pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, stojící od roku 1980, nechala po dlouhých diskusích odstranit radnice Prahy 6 letos v dubnu. Masivní mramorové desky i samotný podstavec sochy však na místě dosud stojí.

Městská část se však chystá celé prostranství proměnit. „Během jednoho až dvou měsíců piedestal odstraníme. Máme na to už všechna potřebná razítka dotčených institucí a pouze čekáme na souhlas stavebního úřadu,“ říká místostarosta Prahy 6 pro správu majetku a kulturu Jan Lacina (STAN) s tím, že po dohodě s památkáři bude následně na místě dočasně vyseta tráva.

Kromě toho radnice aktuálně projednává možnost, že na uvolněném prostranství nezisková organizace Post Bellum uspořádá půlroční výstavu věnovanou některým obdobím z poválečné historie Československa. Už loni v září zastupitelstvo Prahy 6 rozhodlo o tom, že sochu Koněva nahradí nový pomník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Žádný přesnější harmonogram ale tehdy vedení městské části neuvedlo.

Nyní už má plán konkrétnější obrysy. „Do konce letošního roku chceme vypsat veřejnou soutěž na definitivní úpravu,“ slibuje Lacina a dodává, že součástí zadání nebude jen záměr vybrat nové umělecké dílo, ale najít budoucí řešení celého prostranství. A jeho součástí by mohl být například i vodní prvek.

Chystané výběrové řízení by mělo být dvoukolové podle pravidel České komory architektů.

„Vítěznou podobu bychom měli znát v příštím roce a předpokládáme, že by nový pomník mohl vzniknout do léta roku 2022,“ doplňuje místostarosta.

Praha 6 už také počítá s tím, že soutěž i následnou úpravu náměstí finančně podpoří magistrát. S plány vedení radnice výjimečně souhlasí i opozice, minimálně pirátští zastupitelé však mají k záměru připomínky. „Chtěli bychom, aby každý klub v zastupitelstvu měl možnost jmenovat své odborníky do výběrové komise, nikoliv jen zástupci koalice,“ žádá předseda klubu zastupitelů za Piráty Ondřej Chrást. Zároveň prosazuje, aby architektonická soutěž byla mezinárodní, tudíž by se do ní mohli přihlásit nejen čeští, ale i zahraniční umělci.

Vrátí se Koněv na Prahu 6?

Samotný pomník sovětského maršála je aktuálně uložen v depozitáři v Měšicích nedaleko Prahy. Zatím jeho uskladnění platí Praha 6, od začátku příštího roku ale tato povinnost přejde na Muzeum paměti XX. století. Jedná se o nově vzniklou instituci spadající přímo pod hlavní město, která dílo dostala do zápůjčky. Muzeum výhledově plánuje otevřít vlastní expozici, jejíž součástí by měla být právě i bronzová socha Koněva.

Začátkem letošního července magistrát rozhodl, že se instituce nastěhuje do renesančního paláce nazývaného Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Má se ovšem jednat spíše o dočasné řešení. Trvalým sídlem Muzea paměti XX. století by se měly stát vnitřní prostory severní a východní tribuny Velkého strahovského stadionu. To se dá ovšem předpokládat nejdříve zhruba za pět let. Rozlehlý objekt, který roky chátrá, totiž potřebuje důkladnou rekonstrukci, která bude stát přes jednu miliardu korun.

Teprve poté by se tam nastěhoval mimo jiné i Koněv. Neměl by tam být sám. „Rád bych jednal s dalšími paměťovými institucemi v Praze, jestli bychom vytvořili expozici uměleckých děl zneužitých v propagandě, kam bychom umístili několik takových soch,“ řekl MF DNES ředitel Muzea paměti XX. století Jiří Šesták.

Podle něj by ale neobvyklá výstava pomníků mohla vzniknout i dříve ve venkovních prostorech na jiném místě. Každopádně do paláce na Hradčanech se rozměrné sochy nevejdou.