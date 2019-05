Známý růžový tank měnil barvu jako chameleon, soudruzi se ho báli

Vystavený stroj neodpovídal příběhu Památku padlých vojáků z osvobození Prahy podle bývalého ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Oldřicha Tůmy zneuctila invaze v srpnu 1968, ne růžový tank. Historik a bývalý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Oldřich Tůma. Je podle vás v pořádku, že se oslavy konce války přesunuly po revoluci na 8. května?

Myslím, že obě data - 8. i 9. květen - dávají smysl, německá kapitulace byla určena na půlnoc mezi 8. a 9. květnem. Ve většině zemí se konec války slaví 8. 5., tedy v den, kdy se slavil už v roce 1945. Někde ale v den, kdy byla konkrétní země osvobozena, nebo kdy tam byly ukončeny bojové akce. Například v Itálii je to 25. dubna, v Nizozemí 5. května. Podle té druhé logiky by pro Českou republiku přicházel v úvahu spíše 9. květen. Vybavujete si nějaké události, které se k existenci tanku vážou? Třeba jak vypadaly oslavy konce války v jeho blízkosti? A jak to bylo po roce 1968?

K tanku se pokládaly květiny, ale jinak ústředním místem oslav konce války nebýval. Já nejsem vojenský historik. Na některých místech se skutečně sovětské tanky připomínající konec války staly v roce 1968 symbolem okupace a bylo s nimi podle toho naloženo - například v Trutnově. Pokud vím, nebyl to ale případ smíchovského tanku. Po roce 1968 koloval ovšem třeba vtip, co znamená číslo 23, které smíchovský tank nesl. Podle tehdejší oficiální interpretace šlo o číslo tanku, který vedl tankovou kolonu 9. května ráno a byl zničen na Klárově. A z legrace se říkalo, že šlo o sovětský vzkaz: za 23 let se vrátíme. Jinak i když byl tank opatřen číslem 23, ve skutečnosti se nejednalo o ten stejný kus, za který byl považován...

Na Smíchově byl umístěn tank typu IS-2, který se na konci války bojových operací účastnil a účastnil se i pražské operace. Samozřejmě těžko říci, zda i konkrétně tento kus, to ale myslím není zrovna podstatné. Tank, který byl zničen na Klárově, tedy onen legendární první tank, který osvobozoval Prahu, byl ovšem typ T-34. Aby to bylo ještě komplikovanější, tank zničený na Klárově měl ve skutečnosti číslo 24. Tank číslo 23 ze stejné jednotky se také zúčastnil boje na Klárově, ale nebyl zničen a dorazil jako první na Staroměstské náměstí. Čili legenda, která se později, ne hned v roce 1945, prosadila jako vysvětlení historických okolností smíchovského tanku, byla složena z různých dílků. Byly pravdivé, ale vytvářely trochu upravený příběh. Jenže poslední desetiletí poutalo pozornost spíše natírání tanku...

Pro někoho bylo natření tanku narůžovo v roce 1991 vyjádřením oprávněného politického názoru, pro jiného uměleckým happeningem, ještě pro jiného samoúčelnou exhibicí. To je asi i můj názor, ono opravdu bylo něco jiného stáhnout sovětský tank z podstavce a zatarasit s ním hlavní komunikaci 21. srpna 1968, jako se to stalo právě v Trutnově a něco jiného ho barvit tak či onak dlouho po pádu komunistického režimu. Souhlasím ovšem s tím, že památku sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa za druhé světové války, zneuctili především ti, kteří sem sovětskou armádu poslali v roce 1968.