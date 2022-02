Strom spadlý na trať zastavil ranní vlaky z Benešova do Prahy

Podle stránky Českých drah o mimořádnostech nejede vlak R 707 mezi stanicemi Praha-Uhříněves a Benešov, stejně jako vlak z IC 531 z hlavního nádraží.

V opačném směru se zastavil vlak R 730 mezi stanicemi Benešov - Uhříněves.

„Vlak IC 542 bude za pomoci motorové lokomotivy stažen zpět do stanice Benešov u Prahy. Mezi stanicemi Benešov u Prahy a Praha-Holešovice vlak nejede,“ uvedly dráhy. To samé platí pro IC 540 z Benešova do metropole.

Podle společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách lze jako náhradu využít odkloněné linky 337 a 401. V Benešově zastavují na terminálu u nástupiště 1 a 2. „Mrač je obsluhována pouze linkou 337 v zastávce Mrač,obec,“ uvedl Ropid.