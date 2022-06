Praha má první punkový pomník. Růžový traktor odkazuje na Visací zámek

Visací zámek za oficiální datum svých narozenin považuje 7. prosinec, kdy se v roce 1982 na Strahově konal jejich první koncert.

„Celé to vzniklo kvůli tomu, že jsme se báli, aby na podzim zase nezačala nějaká covidová omezení. A protože čtyřicet let kapely je jednou za život, tak aby nám to nějaký pitomý covid nepřekazil, uděláme oslavy už v létě. A vzpomněli jsme si, že na Strahově jsme vznikli, a když už jsme byli u toho Strahova, tak mi jako dobrá reklama koncertu přišlo udělat pomník nedaleko místa, kde stál proslulý kiosek, kterému se říkalo stánek U Johna Debila,“ řekl zpěvák a textař Jan Haubert.

Základem pomníku je traktor připomínající stejnojmenný hit Visacího zámku. „Sehnali jsme starý Zetor model 40, což pěkně souzní s našimi čtyřicetinami,“ uvedl Haubert.

Sobotní výroční koncert nabídne vedle tradiční striptérky také křest desky Anarchie a totál chaos, kterou kapela vydala před dvěma lety, ale křest musela kvůli tehdejším protipandemickým opatřením odložit.

Během vystoupení také agentura Dobrý den Pelhřimov zapíše Visací zámek do České knihy rekordů za to, že hraje 40 let stále ve stejné sestavě. Vedle zpěváka Hauberta kapelu tvoří Vladimír Šťástka (baskytara), Michal Pixa (kytara), Jiří Pátek (bicí) a Ivan Rut (kytara).

„Nikdy jsme neřešili žádné velké problémy a nikoho nenapadlo někoho měnit. Funguje to dobře, tak by bylo zbytečné dělat nějaké zásahy,“ podotkl Haubert.

Na výročním koncertě zazní většina oblíbených písní Visacího zámku včetně hitů Traktor, Známka punku nebo Padesát. „Plánujeme hrát přibližně dvě hodiny, tak se do repertoáru vešly všechny naše nejoblíbenější,“ uvedl Haubert.

Z vystoupení na Strahově vznikne koncertní nahrávka a DVD. V létě se Visací zámek představí mimo jiné na putovním festivalu Hrady CZ, v tradičního termínu 7. prosince plánuje další výroční koncert, pravděpodobně v pražském paláci Akropolis.

Posluchači rádia Beat v roce 2010 svým hlasováním rozhodli o vstupu Visacího zámku do české Beatové síně slávy, která je obdobou americké rokenrolové Síně slávy. Nahrávky Visací zámek (1990) a Start 02 (1991) jsou považovány za českou punkovou klasiku.

V roce 2015 se po 32 letech existence kapela dočkala prvního místa v albové hitparádě. Jejich nahrávka Punkový království se druhý týden po vydání stala nejprodávanějším fyzickým nosičem v Česku.