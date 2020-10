Od Hendrixovy smrti uplynulo padesát let. Hrála by pořád jeho elektrická kytara?

Zatraceně dobře! Hendrix byl zrovna známý tím, že přijel do města a před koncertem si klidně koupil novou kytaru, vyšvihl to na ni a zase ji tam někde nechal. Nicméně jeho kytara by rozhodně hrála i dneska a hrála by parádně. Zajímavé je, že takovou kytaru dneska nikdo nesestrojí.