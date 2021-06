Kly děsí plánovaná silnice od Prahy, obec rozdělí na dvě části

Desetitisíce aut téměř pod okny, odříznutí jedné části obce od druhé, velký zásah do krajiny a ještě navíc zhoršení případných povodní. Obyvatelé obce Kly na Mělnicku, kterou proslavily ničivé povodně, mají velké obavy z plánované stavby přeložky silnice I/9 mezi Prahou a Mělníkem. Protne jejich obec a nově má být třípruhová.



Nová silnice se plánuje nejen kvůli růstu intenzity silniční dopravy, ale i kvůli plánované spalovně odpadu v Počáplech, kam bude mířit komunální odpad na nákladních vozech z téměř celých středních Čech. Místní lidé chápou, že přetíženou dopravu v oblasti je do budoucna potřeba řešit, vadí jim ale varianta trasy, kterou nyní stát prosazuje nejvíce.

V současné chvíli se připravuje stavba úseku přeložky I/9 od Líbeznic k začátku obce Kly, respektive k místní části Štěpán, ta by měla začít v příštích pěti letech. Intenzivně se však řeší i to, jak bude přeložka pokračovat dál, tedy přes Kly k Mělníku. „Pro přeložku je aktuálně zpracovávána studie trasy,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Kudy přesně silnice povede, se řeší už roky, na stole leží nejméně šest variant. „Za nás jsou některé varianty jen špatné, některé velmi špatné,“ konstatuje starosta obce Kly Pavel Michalíček. Jak vyplynulo z posledního červnového setkání k této investici v Mělníku, preferována je zejména trasa, která do jisté míry kopíruje stávající silnici I/9 a bude protínat přímo Kly.

O sto metrů doleva

To by si vyžádalo vybudování nového mostu přes Labe v lokalitě Štěpán, který má být umístěn mezi zdravotní středisko a první domy. Nedalekou čerpací stanici má stát vykoupit a nahradit ji křižovatkou, dál by měla trasa silnice v podstatě kopírovat vedení drátů vysokého napětí.

„V prostoru obce Kly trasa odpovídá předchozím studiím a je vedena v koridoru vymezeném územním plánem obce, tedy souběžně se stávající silnicí I/9 ve vzdálenosti asi 100 až 200 metrů vlevo ve směru od Prahy,“ upřesňuje Ledvinová. „Stávající silnice I/9 včetně památkově chráněného mostu přes Labe zůstane jako silnice nižší třídy pro místní dopravu a obsluhu území,“ dodala mluvčí.

Právě toto řešení se místním nelíbí, vedení obce proto připravuje dopis, v němž chce vyjádřit zásadní připomínky k chystané trase.

„Mělo by logiku, kdyby zvolená varianta řešila nové propojení silnice I/9 mezi Prahou a Mělníkem s pokračováním dál na sever a se silnicí I/16 od Mladé Boleslavi. Pokud by zvítězila varianta jen přesměrovat silnici přes nás a táhnout ji na kraj Mělníka, kde by doprava zůstala tak, jak je nyní, pak to pro nás nemá žádnou logiku,“ říká starosta. „Brali bychom, pokud by se jednalo o skutečný obchvat obce, dál od zástavby,“ doplňuje Michalíček.

Zatímco po většinu trasy od Prahy až ke Štěpánu je návrh přeložky veden dost vzdáleně od zástavby, v Klech by někteří lidé měli novou silnici poměrně blízko. To by mělo dopad na kvalitu jejich života. Studie totiž kalkulují s tím, že na nové přeložce by mohla auta jezdit rychlostí až 110 kilometrů v hodině a očekává se, že frekvence průjezdu vozidel v příštích letech stoupne ze stávajících zhruba 12 000 až na 20 000 vozidel denně. Silnice bude muset být osazena vysokými protihlukovými stěnami, což prakticky a hlavně vizuálně odřízne dvě části obce od sebe.

Zásadní problém místní vidí také ve skutečnosti, že by nová silnice procházela záplavovým územím. Obec Kly se rozkládá blízko řeky Labe a v roce 2002 ji dramaticky postihly povodně. Zničily velkou část tamních domů, následky jsou na fasádách některých z nich patrné dodnes.

Obavy z povodní

Silnice by pochopitelně musela být chráněna před povodní, a to rovnou před stoletou vodou. To představuje zajištění výšky až 4,5 metru nad úrovní řeky Labe. Autoři proto plánují, že by vyrostla na náspu, který při šíři třípruhé silnice s krajnicemi a potřebné až několikametrové výšce představuje zábor pásu půdy v mnohametrové šířce.

To by podstatně zmenšilo prostor pro vsakování povodňové vody a mohlo tak ještě více ohrožovat zdejší obydlí. „Vždy to přirovnávám k tomu, že když si u nás budu chtít přistavět k domu obyčejnou garáž, tak se musím ptát na Povodí Labe, jestli je to možné. Budou hodnotit, jestli plocha mé garáže ovlivní nějakým způsobem rozliv vody při povodni. Jak by asi rozliv řeky ovlivnila nová silnice postavená na náspu v takové šířce,“ ptá se starosta.

Náklady na stavbu přeložky I/9 se vyšplhají na miliardy korun. U nejlevnější varianty jsou náklady odhadovány na 1,7 miliardy, u té dražší a pro obec vhodnější na čtyři miliardy korun. „Jak dalece budou naše argumenty rozhodující vůči penězům, je otázka,“ dodal starosta.

„Termín realizace se dá v tuto chvíli těžko předpovídat, příprava stavby je na samém začátku, dá se očekávat zahájení někdy po roce 2025. Pět až deset let příprava určitě zabere,“ dodala Ledvinová.