Narychlo a v havarijním režimu. Začíná oprava Nového mostu v Kolíně

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS), která je vlastníkem kolínského mostu, musela s jeho opravami začít i přesto, že na rekonstrukci dosud nemá pravomocné stavební povolení. Umožňuje jí to takzvaný havarijní režim.



„Další oddalování oprav by totiž mohlo vést nejen k nevratným poškozením nosných konstrukcí mostu, ale také k ohrožení životů a zdraví tamních obyvatel; proto bylo třeba začít s opravami okamžitě,“ upozornil krajský radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). Od dubna již silničáři zajistili havarijní římsy.

„Příští týden začnou odbourávat mostní svršek, po kterém bude následovat sanace betonových povrchů a kompletní obnova vozovky i chodníků. Do konce roku bude tato nově opravená starokolínská část mostu zprovozněna,“ sdělila MF DNES mluvčí KSÚS Petra Kučerová.

Po zimních měsících, kdy dělníci práce přeruší, se na jaře vrátí, aby opravili most i na jeho levé straně ve směru z centra Kolína. A budou se mimo jiné věnovat také sanaci pilířů, opěr či nosné konstrukce.

Jedna plus jedna tam a zpět

Kromě dělníků na mostě a pod ním se v době oprav nejspíš zapotí i řidiči, kteří budou muset přetrpět několik výrazných dopravních omezení. Už v pondělí totiž svedou silničáři dopravu na přemostění jen do jeho jedné poloviny a místo současných dvou pruhů v každém směru musí dopravě postačit jediný.

Nový most 29 let čekal kolínský Nový most na rozsáhlou opravu. Otevřen byl v roce 1992.



let čekal kolínský Nový most na rozsáhlou opravu. Otevřen byl v roce 1992. 12 měsíců potrvají omezení, při nichž budou řidiči jezdit po mostě jen v jednom pruhu.



měsíců potrvají omezení, při nichž budou řidiči jezdit po mostě jen v jednom pruhu. 13 stovek kamionů s návěsem projede podle sčítání po Novém mostě denně.

„Konkrétně uzavřeme pravou část mostu ve směru z centra na Zálabí. Levá polovina bude průjezdná v obou směrech v režimu 1+1, tedy jeden jízdní pruh z centra na Zálabí a jeden v opačném směru,“ vysvětlil místostarosta Michal Najbrt (Změna pro Kolín).

Šoféři si budou muset zvyknout i na dopravní změny v „patách“ téměř půlkilometrového mostu. „Ta nejzásadnější se týká zákazu odbočení vlevo v obou směrech po sjezdu z mostu. Když tedy budete projíždět z centra na Zálabí, nebudete moci zabočit vlevo do ulice Na Louži. Stejně tak v opačném směru ze Zálabí potrápí řidiče zákaz odbočení k nádraží,“ popsal Najbrt. Tato omezení mají podle něj zabránit tvorbě kolon za odbočujícími vozy.

Zmíněná omezení potrvají přibližně do půlky letošního prosince. A na jaře 2022, kdy začnou dělníci s opravou druhé poloviny mostu, se situace prohodí a řidiči budou jezdit po jeho opačné části. V době těchto uzavírek nebudou smět na most kamiony a vozidla nad 3,5 tuny, která po něm nejčastěji míří do blízké průmyslové zóny.

Jejich řidiče tak čeká dlouhá objížďka přes Novou Ves, Pňov, dálnici D11 a Velký Osek. Navíc právě u Nové Vsi na tamním tahu první třídy v současné době opravují silničáři vozovku, takže musí řidiči počítat s dlouhým zdržením. „Ředitelství silnic a dálnic mi ale před chvíli potvrdilo, že tyto práce ukončí do 17. července. Takže půjde o necelé tři týdny, kdy se budou obě zmíněné opravy krýt,“ dodal místostarosta Kolína Michal Najbrt.



Oddychnout si naopak mohou cestující MHD a příměstských i dálkových autobusů, které po Novém mostě budou moci jezdit i v době omezení. Ta definitivně skončí příští léto, kdy bude rekonstrukce Nového mostu hotová.