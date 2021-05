Most v Kolíně spasil až tristní stav, opravuje se i bez stavebního povolení

Auto za autem, náklaďák za náklaďákem. Každou minutu jeden kamion s návěsem. Nový most v Kolíně, přes který vede hlavní tah z Havlíčkobrodska od dálnice D1, tak dlouho úpěl pod těžkými nápravami, až se začal pod obřím zatížením rozpadat.



Bezmála půlkilometrové přemostění si léčbu doslova vystonalo.

„Po pádu úlomků betonových říms do kolejiště provedla Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) mimořádnou mostní prohlídku. Z ní vyplynulo, že stav mostních konstrukcí je po třiceti letech intenzivního provozu za hranicí plánované, ale i reálné životnosti,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS).

Stavba povolena. Bez povolení

Kraj, který je vlastníkem a správcem kolínského mostu, musel s jeho opravami začít i přesto, že na rekonstrukci dosud nemá pravomocné stavební povolení. Umožňuje mu to takzvaný havarijní režim, ve kterém práce probíhají. „Další oddalování oprav by totiž mohlo vést nejen k nevratným poškozením nosných konstrukcí mostu, ale také k ohrožení životů a zdraví tamních obyvatel; proto bylo třeba začít s opravami okamžitě,“ upozornil radní Kupka.

O enormní zátěži mostu, který spojuje centrum s městskou částí Zálabí, vypovídají i výsledky měření. Poslední oficiální sčítání dopravy zde proběhlo v roce 2016.

„Měřeným místem byla křižovatka u paty Nového mostu s ulicí Kutnohorskou. V pracovní den po mostu projelo celkem 21 694 vozidel, z čehož bylo 1 333 kamionů s návěsem,“ uvedla mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

V havarijním režimu se podle krajského radního Kupky opraví většina kolínského mostu; zhruba sedmdesát procent. V rámci „havárie“ v nejbližších týdnech stavební firma zajistí betonové římsy nebo opraví zábradlí.

Tato první fáze oprav přinesla zatím jen lokální uzavírky. To se ale změní, až na most nebudou moci vjet kamiony nad 3,5 tuny. „Předpokládáme, že se tak stane na začátku června. Nejzásadnějším omezením pro řidiče osobních aut pak bude snížení počtu dopravních pruhů v každém směru ze dvou na jeden, které je plánované na začátek letních prázdnin,“ uvedla mluvčí KSÚS Petra Kučerová

Řidiči nákladních vozů nad 3,5 tuny budou muset od června využít objízdné trasy přes dálnici D11 a silnici první třídy I/38. Na ní však v současné době opravují silničáři povrch a vzhledem k tomu, že práce mají skončit až začátkem července, dají se zde očekávat ještě delší kolony než dříve.

Na rekonstrukci kolínského mostu získal Středočeský kraj zatím dotaci 195 milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Celkové náklady však mají činit 315 milionů korun. O dotaci na zbylou část oprav tedy kraj zažádá, jakmile bude mít pravomocné stavební povolení.

Vše by vyřešil obchvat

Jak již bylo zmíněno, rekonstrukce mostu je nutná především kvůli tomu, že některé součásti mostního vybavení a speciálních konstrukcí jsou za horizontem své životnosti a je potřeba je vyměnit za nové.

„Některé podstatné části konstrukčního systému mostu doplní silničáři podle současných znalostí mostního stavitelství a nových výpočetních modelů. Pro naplnění hygienických norem a s ohledem na enormní nárůst dopravy na této silnici provedou také modernizaci protihlukových stěn na nájezdové rampě a připraví most pro budoucí možné osazení dalších protihlukových stěn,“ vysvětlil mostní technik KSÚS Milan Jeřábek.

Dělníci dále provedou sanaci opěr, opěrných stěn mostu i podchodu a obnoví asfalt v celé ploše přemostění, tedy od křižovatky na kolínské straně mostu až po křižovatku „Na Louži“.

Přestože je „proměna“ Nového mostu pro Kolín zcela nezbytná, jeho vedení by nejraději v budoucnu dopravu zcela odklonilo z centra města. „Jediným způsobem, jak zabránit tranzitu dopravy přes Kolín ve směru do Ovčárecké ulice, je dostavba obchvatu města a propojení silnice I/38 s průmyslovou zónou TPCA . Tento projekt se však určitě nebude realizovat v horizontu několika let, a městu tak nezbývá než se alespoň snažit situaci dále nezhoršovat a další těžkou dopravu do Kolína nepřivádět,“ vysvětlil vedoucí kolínského odboru dopravy František Pospíšil.

Kromě toho kolínského prochází v současné době opravami dalších zhruba třicet mostů, které jsou ve správě KSÚS. Ve Středočeském kraji je přitom ve špatném až havarijním stavu 28 procent mostů na silnicích druhé třídy.

To na středočeských dálnicích a silnicích I. tříd, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), není v současnosti žádný most, jehož stav by byl hodnocený stupněm VII; tedy havarijní. „Poslední most, který byl v havarijním stavu, stál na silnici I/38 u Luštěnic. Byl zdemolován a loni na jeho místě dělníci postavili zcela nový,“ sdělil MF DNES mluvčí ŘSD Martin Buček.

Letos pak na středočeských dálnicích nebo „prvotřídkách“ stavbaři opraví na třicet mostů. Aktuálně dělníci opravují například most přes Chlumeckou ulici na D0, dva mosty u Chrášťan na D5 nebo most přes Mlýnský potok v Počaplech.