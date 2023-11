Praha má osmé nejšpinavější veřejné záchodky v Evropě, ukázal průzkum

Praha se nelichotivě umístila na osmé příčce v žebříčku evropských měst s nejšpinavějšími veřejnými toaletami. Vyplývá to z analýzy společnosti Showers to You. Nejhůře dopadla Riga, na druhém místě poté Madrid. Naopak nejčistšími záchodky se podle analýzy může chlubit Bukurešť. Bratislava skončila devátá nejhorší, tedy hned za Prahou.