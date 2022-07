Šestnáct veřejných toalet na sto tisíc lidí. V New Yorku není kam si odskočit

Právě problém s toaletami v New Yorku inspiroval Američanku Teddy Siegelovou. Ta se zhruba před rokem vydala na nákupy na Times Square a potřebovala si odskočit. Několik podniků ji však odmítlo, nakonec si došla do McDonald´s. Jenže aby ji na WC pustili, musela si koupit alespoň láhev vody za tři dolary. Následně založila účet na TikToku, kde denně zveřejňuje videa o čistých a dostupných toaletách ve městě.

„Pokud pro vás koupě láhve vody nebo šálku kávy za pár dolarů nepředstavuje potíže, pak máte výhodu,“ říká Siegelová. „Takhle to ale reálně není u většiny lidí v New Yorku. Ti potřebují každý dolar pro sebe, své rodiny a své děti a neměli by je utrácet za základní fyziologické funkce,“ dodává Siegelová.

S ženou souhlasí tisíce followerů. Najít veřejnou toaletu v nejlidnatějším městě USA je totiž složitější, než se může na první pohled zdát. Pandemie hledání záchodů ještě ztížila. Toalety uzamkly některé místní podniky, ale třeba i metropolitní dopravní úřad. Ten nechal zavřít všech 76 toalet v síti metra.

New York na konci žebříčku

V žebříčku, který zahrnuje sto největších měst v USA a přepočítává počet veřejných toalet na obyvatele, je tak New York osmý od konce. Město má na sto tisíc obyvatel pouze šestnáct záchodů. Tabulce vévodí město Saint Paul v Minnesotě, které jich má 210, následuje Jacksonville na Floridě (140) a Minneapolis v Minnesotě (137).

New York City však chce situaci řešit. Nový návrh zákona, který má za cíl otevřít více veřejných toalet, čeká na schválení newyorskou městskou radou. Legislativa by tak vyžadovala, aby se v každém územním obvodě nacházely minimálně jedny veřejné toalety. Návrh zákona zmiňuje i náklady, které mohou dosáhnout až desítky milionů dolarů.

Některé newyorské podniky na rozdíl od McDonald´s však návštěvu toalety lidí „z ulice“ ničím nepodmiňují. WC zadarmo mohou využít například Američané v kavárnách sítě Starbucks. Stalo se tak poté, co v roce 2018 zaměstnanci jedné z provozoven v americké Filadelfii nechal vyvést dva zákazníky, kteří si chtěli odskočit na toaletu ještě předtím, než si něco objednají.

Incident vzbudil mezi veřejnosti vlnu nevole. Zanedlouho po incidentu firma přišla s oznámením, že si zákazníci mohou dojít na toaletu i bez objednávky. V červnu letošního roku však generální ředitel firmy Howard Schultz oznámil, že řetězec uvažuje o změně pravidel. Důvodem má být bezpečnost zaměstnanců.

Kolik to bude stát?

Newyorský politik a spolupředkladatel návrhu „záchodového“ zákona Mark Levine má obavy ohledně nákladů spojených s výstavbou či pořízením nových veřejných toalet. Například jednoduchá obdélníková stavba v parku se čtyřmi stěnami, několika toaletami a umyvadly podle něj vyjde asi na tři miliony dolarů (72,2 milionu Kč). Jedna kabinka zvaná „Portland Loo“ vyjde zhruba na 90 000 dolarů (2,2 miliony Kč).

Julie Chouová, spoluautorka knihy, která se věnuje nedostatku toalet v New Yorku, navrhuje i jiná a levnější řešení. Mezi nimi je například motivační program, který má povzbudit maloobchodníky, aby do provozoven pustili na toaletu nejen své zákazníky, ale i veřejnost.

Zmiňuje například projekt zvaný Community Toilet Scheme, který funguje v Londýně. Ten podnikům vyplácí finanční odměnu za to, že poskytují WC i pro veřejnost.

„Potřebujeme jak otevřené toalety pro veřejnost v maloobchodech, tak rovněž také veřejné toalety provozované vládou,“ říká Chouová. „Veřejné toalety nejsou univerzálním řešením,“ dodává.