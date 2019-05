Soukromé zámky otvírají, lidé se mohou podívat za Rodenem i Stropnickým

Jak jsou letos přístupné soukromé památky v kraji Hrad Český Šternberk

V dubnu a říjnu o víkendech a svátcích 9–17 h, v květnu a září denně mimo pondělí 9–17 h, v červnu úterý až pátek 9–17 h a víkendy 9–18 h. V červenci a srpnu denně mimo pondělí 9–18 h. Zbytek roku na objednání. Zámek Dobříš

Od září do června denně mimo pondělí 8–16:30 h, v červenci a srpnu denně 9–17:30 h. Zámek Mělník

Od dubna do října denně 9.30–18 h. Listopad až březen denně 9:30–16:30 h. Zámek Osečany (Sedlčansko)

Každou neděli v 10, 11, 14, 15 h. Zámek Radíč (Sedlčansko)

Květen, červen a září o víkendech 11–16 h. Červenec a srpen denně mimo pondělí 11–16 h. Zámek Radim (Kolínsko)

Celoročně o víkendech a svátcích 11–16 h. Zámek Třebešice (Kutnohorsko)

Celoročně denně mimo středy 11–18 h. Mimořádně přístupný je při jazzových koncertech zámek Skrýšov poblíž Sedlčan. Několikrát do roka se také otevřou brány zámku Třebešice na Benešovsku. Obvykle jednou za rok v rámci turistického pochodu stopou bývalé Orlické vlečky si mohou zájemci prohlédnout zámek Zbenice na Příbramsku.