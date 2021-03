Za ubodání kamaráda dostal muž 17 let, výjimečnému trestu unikl

Soud poslal třiačtyřicetiletého Róberta Ráce na sedmnáct let do vězení za ubodání spolubydlícího. Hrozilo mu přitom až 30 let za mřížemi nebo i doživotí. Muž se k činu z loňského léta přiznal, svého o jedenáct let staršího přítele ale podle svých slov zabít nechtěl.