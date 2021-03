Byla to jatka, řekla soudu dcera muže ubodaného na ubytovně

Návrat třiačtyřicetiletého Ráce a jeho o 11 roků staršího spolubydlícího z jedné z mladoboleslavských diskoték brzy ráno 23. srpna 2020 se nepěkně zvrhl. Oba muži se v ložnici na ubytovně začali hádat, Rác prý přitom inkasoval direkt pěstí na oko.



Opilecká debata však nabrala obrátky, když si obžalovaný podle spisu došel do kuchyňky pro nůž s čepelí dlouhou 12 centimetrů. Se zbraní se vrátil ke spolubydlícímu, který se chystal ke spánku a ataku neměl šanci čelit.

„Na jmenovaného (obžalovaný) neočekávaně a velmi důrazně zaútočil,“ popsal smrtící napadení státní zástupce Jakub Grmela.



Oběť podle spisu inkasovala devět bodných a bodnořezných ran. Čepel zasáhla krk, obličej i hrudník. „Šlo o zranění smrtící pro všeobecnou povahu,“ popsal příčinu úmrtí žalobce.

Přeskočilo mi, řekl u soudu obžalovaný

Rác dnes v jednací síni při výslechu likvidační napadení v zásadě přiznal. „Chytly mne nervy, přeskočilo mi. Nepřemýšlel jsem vůbec nad ničím,“ tvrdil.

Podle jeho verze vše začalo v okamžiku, když ho spolubydlící napadl a on si došel pro zbraň. „Myslím, že neměl čas zareagovat,“ komentoval agresi.



Po útoku na spolubydlícího obžalovaný podle spisu nezavolal záchrannou službu a odešel ven z ubytovny. „Bylo mi horko, musel jsem se projít na dvůr. Tam jsem plakal,“ sdělil.

Posléze se do ložnice přes okno a hromosvod vrátil a začal čistit zakrvácenou podlahu. Ani dceři oběti, která na místo činu dorazila, neřekl co se zde odehrálo. „Jsem se hned nepřiznal. Řekl jsem, že se (poškozený) praštil do hlavy,“ uvedl obviněný.

Mladá žena přivolala záchranku, marně se snažila otce oživovat. Záchranáři konstatovali smrt. Policejní hlídce se pak Rác přiznal k fatálnímu napadení člověka, s nímž rok bydlel. „Rozhodně jsem ho ale nechtěl zabít. Bylo to asi tím tvrdým alkoholem,“ sdělil k motivu svého činu.

Napadení „přes kopírák“

„Říkal mi, že tátovi někdo něco udělal. Že ho potkal venku,“ vylíčila děj soudu dcera oběti. Obžalovaný se nezmínil o poranění od nože, hovořil jen o ráně do hlavy.

Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších svědků a znalců. Rozsudek by mohl padnout ve čtvrtek.

Rác za velmi podobných okolností na konci listopadu 2008 zaútočil nožem na svého spolubydlícího na ubytovně v Přerově nad Labem na Nymbursku.



Bodl jej do hrudníku, břicha, zasáhl na hlavě a těžce poranil. Krajský soud v Praze mu vyměřil desetiletý trest za pokus o vraždu. Odvolací Vrchní soud v Praze tento verdikt o tři roky snížil. Rác si sedmiletý trest odpykal do posledního dne.

Pro to, aby se něco podobného již neopakovalo, podle svých slov ale neudělal příliš mnoho. Hlídal si údajně konzumaci tvrdého alkoholu, po níž hrozí problémy. „Když jsem si mohl koupit pivo, tak jsem si koupil pivo,“ řekl obviněný na otázku soudce.