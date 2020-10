Boj o Senát v Praze vyhrála Němcová, do Senátu míří i Smoljak a Láska

Už po sečtení poloviny okrsků vedla v senátním obvodu Praha 1 poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Náskok udržela a senátní křeslo ji předá Václav Hampl za KDU-ČSL, který skončil druhý.

„Přijímám to s hlubokou vděčností. Děkuji za všechny hlasy všech voličů, děkuji také všem členům volebních komisí, kteří v této složité době do volebních komisí šli, byla to služba vlasti,“ řekla Němcová pro iDNES.cz.



Němcové tím zanikne poslanecký mandát. Její místo v dolní komoře měl obsadit Jan Tecl, který ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 skončil v kraji Vysočina za Němcovou. Tecl je ale sám nyní senátorem, možnosti náhradníka se proto vzdal.



„Podepsal k tomu notářský zápis, abychom zamezili spekulacím,“ uvedl šéf Senátu a jeho spolustraník Miloš Vystrčil.

Uvolněné místo nakonec nahradí z třetího místa volební kandidátky primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

V obvodu Praha 5 nedokázal své vítězství z minulého kola obhájit Michael Žantovský, nestraník za koalici TOP 09, ODS, STAN). Senátorem tak zůstává advokát a předseda hnutí Senátor 21 Václav Láska.

Dalším obhájcem křesla v Senátu je v obvodu Praha 9 David Smoljak, kandidát Starostů, Pirátů a TOP 09. Vinořský radní a scenárista získal skoro 55 procent hlasů.

„Mám samozřejmě radost, byla to dlouhá a náročná kampaň, komplikovaná ještě současnou covidovou situací. Děkuji svým voličům,“ komentoval znovuzvolení Smoljak.



Jeho vyzyvatel, vojenský historik Eduard Stehlík dostal 45 procent hlasů.