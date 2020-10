Strakonickou ulici v Praze rozšíří o jeden pruh, bude vyhrazený autobusům

16:47

Praha získala stavební povolení k rozšíření Strakonické ulice o jeden jízdní pruh ve směru do centra. Ten umožní lepší průjezd autobusům v úseku od zastávky Dostihová po Barrandovský most. Nový jízdní pruh by měl být dokončen nejpozději v roce 2023.