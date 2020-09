Začíná oprava Barrandovského mostu, uzavírky potrvají pět let

První etapa oprav se bude věnovat sanaci spodní části Barrandovského mostu. Dělníci budou například opravovat trhliny v betonu a nanášet ochranné nátěry.

Technická správa komunikací si zabere až do 23. prosince. část Modřanské ulice přímo pod mostem a část cyklostezky.

„První etapa se dopravy dotkne minimálně. Jedná se o částečné omezení

jednoho jízdního pruhu v obou směrech,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací.

Pro řidiče bude náročnější až druhá etapa, která má začít na jaře v roce

2022. Ačkoli most nebude nikdy zcela uzavřen, výrazně se omezí jeho průjezdnost. Ze čtyř jízdních pruhů v každém směru budou k dispozici vždy aspoň dva.

Protože po mostě denně projede přes 140 tisíc aut, mohou se ve špičkách tvořit na obou stranách mostu kolony. Řidiči se musí připravit na to, že různá omezení budou na mostě platit několik let.

„Abychom řidiče na jejich cestách omezili co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích náhradního vedení dopravy a vyšší kapacity navazující komunikační sítě a objízdných tras. Proto jsme dopředu navýšili prostor pro průjezd aut na nájezdu a výjezdu z Modřanské ulice,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr s tím, že navazující etapy jsou naplánované až do roku 2025.

Opravovat se bude všechno

Více než třicet let provozu a obrovské, stále narůstající dopravní zátěže se na stavu Barrandovského mostu mimořádně podepsaly.

První polovina mostu byla zprovozněna v roce 1983, celý pak v roce 1988. Jeho vrchní část ohodnotili při poslední kontrole správci mostů třetí nejhorší známkou ze sedmi – stav je podle nich „špatný“. Spodní část mostu ohodnotili jen o stupeň lépe.

Podrobnou diagnostikou bylo potvrzeno, že most je nezbytné opravit především v oblasti nosného předepnutého systému včetně izolačního souvrství.

„Bude potřeba provést celkovou výměnu mostního svršku s novou izolací a výměnou odvodnění, kompletní výměnu povrchu vozovek a chodníků, úpravu osvětlení a přeložek inženýrských sítí,“ popisuje Lišková náročnost opravy. Měnit se budou i svodidla nebo římsy a most dostane nové veřejné osvětlení.

Dopravní situaci komplikuje hlavně to, že most není kudy jednoduše objet. Po proudu jsou jen staré mosty v centru města, přičemž Palackého nebo Jiráskův most rozhodně nepředstavují komfortní objezdovou trasu.

Lepší to není ani proti proudu, na jihu metropole. Kromě zbraslavského mostu Závodu míru tu řeku překonává už jen Radotínský most na Pražském okruhu. Ten bude představovat alternativu především pro tranzitní dopravu. Odborníci upozorňují, že nehoda na této části okruhu během barrandovské rekonstrukce bude mít fatální dopad na dopravu v celé metropoli.

Opravy budou mít vliv i na veřejnou dopravu v Praze. Přes most totiž projíždí řada frekventovaných autobusových linek. Ty co se týče komfortu nebo rychlosti nenahradí ani případné posílení vlakové nebo tramvajové dopravy přes centrum nebo přívozu v okolí mostu.



Řešením by byl nový Dvorecký most spojující Podolí se Smíchovem, tedy Prahu 4 a 5. Přes ten mají v budoucnu jezdit tramvaje, autobusy a vozidla Integrovaného záchranného systému. Jenže jeho stavba by měla začít nejdřív za dva roky a potrvá minimálně další dva až tři.

Barrande místo Zápotockého

Barrandovský most byl postaven mezi roky 1978 a 1988. Nikdy neprošel generální rekonstrukcí.

V době otevření se jmenoval most Antonína Zápotockého. Je součástí Městského okruhu a měří 352 metrů. Postaven byl v architektonickém stylu brutalismu. Na krajích má betonové sloupy s mísami, na nichž se cvičí horolezci a kterým se přezdívá Krmítko pro slony nebo Hroší lázeň.