Staronový starosta Prahy 13 se zaměří na parkování a Radlickou radiálu

Jaký je podle vás největší problém Prahy 13 a jaké pro něj máte řešení?

Nejvíc nás trápí parkování. Jsme sídlištní lokalita, když se domy projektovaly, nikdo nepočítal s tím, že bude mít každá rodina jedno i více aut. Výstavba parkovacích míst byla poddimenzována. V Petržílkově ulici ve spolupráci s magistrátem proto stavíme kapacitní parkoviště, hotové bude v příštím roce a vznikne okolo 300 parkovacích míst. Jsme okrajovou městskou částí a parkují u nás i návštěvníci ze Středočeského kraje.

Zrovna ve Středočeském kraji stále roste počet obyvatel, dá se očekávat, že se zvýší i počet dojíždějících...

Máme proto také projektovou dokumentaci na výstavbu parkovacího domu u stanice metra Luka, v tomto případě půjde o akci naší městské části a vznikne okolo 250 parkovacích míst. Spolupracujeme i se soukromým investorem na projektu parkovacího domu ve Stodůlkách. Developer dostal jeho vybudování jako podmínku pro svou další výstavbu. Ve Stodůlkách a Lukách doufáme, že budou projekty dokončeny v tomto volebním období. Ve všech případech půjde o kombinaci parkování P+R s tím dlouhodobým pro místní.

Trápí vás kromě parkování také třeba kolony aut ve špičkách?

Ano, třeba Jeremiášovou ulicí, která objíždí celou Prahu 13, dříve projelo jedno auto za minutu. Nyní se tam už ráno a odpoledne u semaforů tvoří kolony. Nepomohlo by ani případné rozšíření Jeremiášovy ulice. Chytré řešení bude, když se zavedou takzvané zelené vlny na lépe koordinovaných semaforech. Zlepšení by také mohlo přinést rozšíření Pražského okruhu okolo Ořechu a směrem do tunelů.

Jak jste s tímto záměrem daleko a co dalšího vám může s dopravou pomoci?

Na okruhu už Ředitelství silnic a dálnic připravuje územní rozhodnutí na přidání jednoho pruhu. Evergreenem je Radlická radiála, která by měla prodloužit dálnici D5, jež dnes končí v Butovicích. Radiála bude částečně v tunelu a projde pod Dívčími hrady Prahou 5. Vyústí u Barrandovského mostu, plynulost dopravy hodně zlepší.

Ten projekt je už roky známý...

Ano. Ale přibývá protestů s tím, jak se postupně lokalita okolí budoucí Radlické radiály zabydluje, stavějí se tam domy. Vznikají různá občanská sdružení, jejichž členové radiálu nechtějí mít pod okny. A vymýšlí si různá další opatření. Plán už má ale dokončené posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Změny by však záměr shodily ze stolu. Začalo by se nanovo a příprava by zabrala další roky, možná desítky let.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Projekt už ale obyvatelům vychází vstříc i nyní a bude částečně zahloubený…

Ano, a to zejména u stanice metra Jinonice. Od konce dálnice D5 k mimoúrovňovému křížení v Butovicích by měla být komunikace schovaná za protihlukovým valem.

Budete se snažit projekt nějak urychlit?

Ano. Budu usilovat o to, aby se začalo stavět podle původního stavebního povolení a aby úpravy, které zkvalitní bydlení v okolí, nezbrzdily celou tu stavbu. Když nějaké občanské sdružení vymyslí, že chce mít celou tu stavbu v podzemí, tak je to nereálné nejen kvůli již vydanému stavebnímu povolení, ale také kvůli financím.

Kvůli Radlické radiále potřebujete spolupracovat s magistrátem, který je investorem. A s ním musíte řešit rovněž územní rozvoj a požadavky developerů.

Praha 13 – to byly původně jen Stodůlky s pěti tisíci obyvateli a všude okolo byla pole. Pak vznikla sídliště. Po roce 1989 se devadesát procent pozemků vrátilo do soukromých rukou. A to platí také o volných plochách v okolí Třebonic. Developeři se o ně samozřejmě zajímají a obracejí se hlavně na restituenty. Jde o tři čtyři rodiny bývalých statkářů. Nás se tak maximálně přijdou zeptat, jak to tam vypadá s územním plánem a co tam můžou stavět. Zatím se počítá jen se zástavbou území od Stodůlek po statek Chaby, kde vznikne třicetitisícové město. Takto s tím počítá i územní plán. S investory, kteří tam jsou, se nám spolupracuje dobře. Tím největším, který má už vykoupené pozemky, je FINEP.

Jak to bude s infrastrukturou a občanskou vybaveností, která u nové výstavby často chybí?

Developeři si uvědomují, že nové městské čtvrti infrastrukturu potřebují. Počítá se tam se třemi školkami a jednou školou. Investor na jednu mateřinku poskytne pozemek a celou ji postaví. Pro základní školu developeři věnují pozemek a připraví projekt až po získání stavebního povolení. Výstavbu školy by mělo ale hradit hlavní město. Bude to poměrně složitá stavba. V některých městských částech už se stalo, že developer postavil školu, ta ale kapacitou a svými parametry nevyhovovala. Praha proto musí mít do té problematiky vlastní vhled.

Od podzimních voleb je z vás také – po dvanáctileté pauze – pražský zastupitel. Budete se chtít například angažovat jako radní?

To je opravdu velice vzdálená otázka. Nejprve bude záležet na tom, jak dopadne celé koaliční vyjednávání. Jsem zastáncem toho, že už mělo být dojednáno. Nemám rád vyčkávání ve stylu: uvidíme nejdřív, co podniknou ostatní. Vůbec nevím, jak bude budoucí koalice vypadat. A také nechci opustit Prahu 13.

Je tedy možné, že budete starostou i radním zároveň?

To by byla moje podmínka, a pokud bych se měl rozhodovat mezi radním a starostou, tak bych dal přednost starostování. I když jsem byl prvním místopředsedou ODS a poslancem v Poslanecké sněmovně, tak pro mě vždy byla Praha 13 na prvním místě. I kvůli tomu, že jsem se tu narodil.

Starostou jste také nepřetržitě už od roku 2002...

Ano. Začínal jsem v jednatřiceti letech a teď je mi 51.

Jak se za tu dobu městská část proměnila a jaké na tom máte zásluhy?

Nejde o mé zásluhy, ale o práci celé radnice i obyvatel městské části. Pokud bychom porovnali staré fotky s těmi současnými, zjistili bychom, že ten posun je poměrně značný. Ale beru to tak, že radnice by se měla lidem co nejméně vměšovat do jejich životů. Občanům už rozhodně nemůžeme vnucovat, co budou dělat. Pokud ale má někdo nějaký problém, tak se mu snažíme pomoci.