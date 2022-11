Kdyby se dostavila radnice, Palmovka dnes vypadá úplně jinak, říká starosta

Po svém zvolení jste prohlásil, že rozpočet Prahy 8 musí zůstat vyrovnaný a pokud možno přebytkový. Co budou v příštích letech vaše klíčové investice?

Investovat chceme určitě do školství a do výsadby stromů. Primárně musíme ale vyřešit energie na příští rok, to je naše jasná priorita. Od toho se bude odvíjet rozpočet, který budeme schvalovat nejspíše v únoru.

Do nového roku tak vstoupíte v rozpočtovém provizoriu?

Přesně tak, víceméně jako každý rok. Letos je to komplikovanější, protože hlavní město nemá vedení, z čehož viním především Piráty a Prahu sobě, kteří jednání svou aliancí blokují (přerušené ustavující zastupitelstvo na magistrátu bude pokračovat 24. listopadu, pozn. red.).

Jednou z vašich priorit je určitě výstavba nové školy na Rohanském ostrově.

Ano, povedlo se nám zajistit financování, tedy kontribuční smlouvu s investorem, který staví nové byty na Rohanském ostrově. Školu dofinancuje hlavní město, tam bychom měli být finančně zajištění. Kdyby se výstavbu povedlo dokončit ještě v tomto volebním období, bylo by to obrovské vítězství.

Jaké jsou na osmičce kapacity škol? A jak jste zvládli příchod ukrajinských dětí?

Podle mých informací jsme otázku ukrajinských uprchlíků zvládli dobře, nikdo z našich dětí ani rodičů si na nic nestěžoval, naopak jim pomáhají se integrovat. V globálním pohledu na Prahu 8 jsme na tom personálně dobře, například v Karlíně ale máme kapacitní problémy. Problém máme jako všichni také se spádovou turistikou.

Co všechno čeká Rohanský a Libeňský ostrov? Máte už nějaké informace ohledně mezinárodní architektonické soutěže, kterou pořádá IPR Praha?

Na Rohanu se začala stavět nová čtvrť a na papíře i v reálu to zatím vypadá velice dobře, i když podrobnější informace od IPR nemám. Těším se na nové obyvatele a doufám, že je uvítáme připraveni, třeba už jen co se týká právě kapacit škol a školek. Zahrádky na Libeňském ostrově bych rád udržel, vedlejší Libeňský DOCK se mi také líbí, dlouhodobě ale nejsem zastáncem toho, aby se na osmičce využil každý metr čtvereční ke stavbě. Naše koalice se shodla na tom, že nechceme dále zahušťovat sídliště typu Ďáblice, ty nyní považujeme za hotové.

Dlouhodobě jste patřil k podporovatelům problematického projektu nové radnice Prahy 8 s obchodním centrem Nová Palmovka za 1,14 miliardy korun. Objekt začala městská část stavět v roce 2014. Už o rok později ale dodavatel stavby Metrostav utlumil práce na budově, a to kvůli nedoplatkům radnice za odvedené dílo. Budovu nakonec dostaví hlavní město, v budoucnu by zde měla sídlit kosmická agentura. Proč jste na projekt tolik tlačil?

Palmovka je podle mě dlouhodobě příšerná, což je přesně ten důvod, proč jsem pro projekt zvedal ruku a tlačil ho dopředu. Kdyby tam nová radnice dnes stála, Palmovka vypadá úplně jinak. Jsem strašně rád za dohodu s hlavním městem, protože předminulé volební období, když jsme tady nebyli, došlo k vámi zmiňovanému zastavení stavby. K tomu se už nechci vracet, nyní především vítám to, že hlavní město nejen novou Palmovku, ale celý libeňský Pentagon, tedy od Palmovky až po Švábky, hodlá rozvinout a připravit tam novou výstavbu. To je jediná cesta, jak z Palmovky udělat místo, kde se dá žít.

Když se řekne Palmovka, mnoha lidem naskočí husí kůže, ve vestibulech metra a jeho okolí to není zrovna příjemné. Zmůžete s tím něco jako městská část, nebo je to spíše na magistrátu?

Pozemky vlastní dopravní podnik a hlavní město, totéž platí pro autobusové nádraží. Stav Palmovky mě velmi štve, krátkodobě se to dá řešit například posílením kapacit městské policie, dlouhodobě to ale není řešení. Bez spolupráce s Prahou městská část moc nezmůže, my nevelíme ani té městské policii, můžeme maximálně dávat podněty.

To bychom chtěli změnit, protože tu místní znalost máme lepší než hlavní město. Ty stejné problémy jako Palmovka má ale i Florenc, kde je také připraven nový projekt. Největší problém je ale s mladými lidmi závislými na drogách. Nedivím se těm, kteří jdou na Florenci nebo na Palmovce při setmění a mají strach.

Jak se tomu postavit? Vytvořením více kontaktních center?

Jsme spíše příznivci takzvaných mobilních kontaktních center než velkých center pro sto a více klientů. To s sebou přináší obrovskou zátěž pro místní, kteří si to nezaslouží. Za mě je nutné posílení městské policie. Náš úkol je ta místa zvelebit, protože tam, kde je špína, to přitahuje lidi, kteří na pořádek ve městě nedbají.

Co bude v budoucnu s autobusovým nádražím Palmovka?

Z toho nádraží jsem nešťastný, čekat tam na autobus je nyní kvůli špíně a bezdomovcům opravdu nepříjemné. Byl zde připraven developerský projekt už v roce 2006, který ale investorovi nevyšel. Dopravní podnik od té doby nechtěl do nádraží nic investovat, proto je to teď tak zchátralé. Doufám, že už příští rok začne další projekt, který má být těsně před spuštěním, a místo se radikálně změní.

Před rokem se v médiích řešilo parkování v obloucích rekonstruovaného Negrelliho viaduktu v Karlíně. Vy jste se kvůli tomu tehdy hádal na Facebooku s pražskými Piráty. Jak celá kauza vlastně vznikla? A jak jste na tom v Praze 8 s parkovacími kapacitami?

To tvrzení bylo opravdu nepodložené, v těch obloucích by měly být provozovny typu kavárny, nikdy jsme nikdo z ODS neřekl, že by se tam mělo parkovat. Co se týče parkování obecně, jsem příznivcem toho, aby se parkovací zóny sjednotily, ne každý totiž musí vědět, kde je hranice mezi Prahou 8 a 9. Pro pohodlí Pražanů by bylo dobré to spojit. V Praze 8 bohužel trpíme nepodařenou rekonstrukcí ulice Zenklova. Každý, kdo chce teď jet z Libně do Kobylis, si denně postojí. Je to potřeba řešit s hlavním městem, protože je to hodně otravné.