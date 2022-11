Alkoturistiku pohlídá speciální jednotka strážníků, říká starostka Prahy 1

Co je podle vás největším problémem Prahy 1 a jaké má podle vás řešení?

Těch problémů je dlouhá řada. Souvisejí například s negativními jevy, které doprovázejí turismus. Jsou to i dopravní problémy. A nesmíme zapomenout na ekonomickou krizi. Dopadají na nás vysoké ceny energií, protože spravujeme vlastní nemovitosti, například školy. Řešíme i sociální dopady na naše obyvatele. Hledáme způsoby, jak podat pomocnou ruku těm, kteří na tom budou nejhůře.

Jaké řešení máte pro problémy s dopravou?

Praha 1 je obrovský dopravní uzel. My budeme pokračovat v té snaze dostat tranzitní dopravu z centra. To ale můžeme dělat jen v koordinaci s magistrátem a okolními městskými částmi.

Vyřešilo by dopravní komplikace zavedení mýta pro vjezd do centra města, které má Praha například ve svém klimatickém plánu?

Já osobně velkým příznivcem mýtného nejsem. Velmi by na něm krváceli například obyvatelé ostatních městských částí. Ti by museli objíždět celou Prahu 1 nebo celé centrum. Jet z Prahy 5 do Prahy 7 přes Stodůlky by bylo samozřejmě nesmyslné. Největším problémem není tranzitní doprava. Nejhorší je, že Praha 1 každé ráno nasaje obrovské množství vozů jako houba. Tomu se budeme snažit do jisté míry zabránit tím, že radikálně zredukujeme možnosti parkování v městské části. Nesnížíme počet parkovacích míst, ale chceme, aby rezidenční zóny byly jen rezidenční. Snížíme například počty parkovacích karet pro firmy. To výrazně omezí provoz v centru, protože velkou část dopravy v našich uličkách tvoří motoristé, kteří dvacet minut rotují a hledají, kde by zaparkovali.

O kolik počty vydaných parkovacích karet převyšují počty míst, která v ulicích máte?

Je vydáno 170 procent parkovacích karet na 100 procent parkovacích míst.

Parkovací karty jsou nárokové? Jakým způsobem byste jejich počty chtěli snížit?

Na prvním místě jsou rezidenti. Ti mají nárok na parkovací kartu, která se vydává oproti občanskému průkazu. Pak jsou takzvané abonentní karty. Ty mohou dostat firmy, jež u nás mají sídlo. A pořizují si je i hotely. Firmy ale mají často jen virtuální sídla. Díky tomu mají i nárok pro abonentní kartu, která je ale dražší než ta pro rezidenty. Celá tato agenda ale běží pod magistrátem. Rozdělení kompetencí mezi městskými částmi a hlavním městem je naše trvalá bolest.

Pokud se podaří zredukovat parkovací oprávnění, už problémy mít nebudete?

Ještě důležitější je pro nás dokončení Městského okruhu.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Minulé vedení Prahy 1 bylo také terčem kritiky kvůli zavádění parkovacích míst na chodníku v Nerudově nebo v souvislosti se zřízením kruhového objezdu u Prašné brány...

Rozšiřování počtu parkovacích míst není řešením. Parkovací místa v Nerudově ulici jsou mimořádně nešťastná. Už dříve tam parkovalo hodně aut a to řešení je tam krajně nešťastné. Přála bych si, aby na tom sporném místě byl opět chodník. Zatím jsem v tom nepodnikla žádné kroky, ale je to nehezké. Auta tam rovněž chodník ničí a z estetického hlediska je to ohavnost. Zavedení parkování tam bylo spíše vstřícným krokem k tamním hotelům než vůči místním obyvatelům, kterých na místě už mnoho nebydlí. Nějakých 200 metrů dál je také mnoho dalších parkovacích míst. Pro zavedení uvedeného kruhového objezdu zajisté nějaké důvody byly. Asi existovala nějaká domněnka, že to tomu dopravnímu řešení pomůže, laicky se mi ale jeví, že to šťastné řešení není.

Do nového dopravního uspořádání promluvil také soud...

Podrobnosti k tomu neznám, protože doprava není zcela v mé gesci. Pokud tam je něco špatně, tak nepochybně musí dojít k nápravě. Nechci ale nic předjímat.

Budete nějak hlouběji revidovat všechna rozhodnutí minulého vedení městské části?

O některých věcech budeme určitě mluvit. Není to ale tak, že starostka něco řekne a všechno lítá.

Co vám vadí na turismu, který jste v úvodu našeho rozhovoru zmínila mezi největšími problémy vaší městské části?

S ním souvisí asi ten největší balík problémů, které nás trápí. Jde o hluk, pouliční kriminalitu. Obtížné je i soužití místních obyvatel se sdílenými koly a koloběžkami.

Během covidu Praha plánovala, že bude více cílit na turisty cestující za kulturou na úkor takzvaných alkoturistů. Podařilo se podle vás alespoň částečně tyto plány naplnit?

To řešení existovat musí, protože tu jinak budeme mít jednu velkou hospodu a naši obyvatelé se odstěhují. K problému je nutné přistupovat z různých stran. Je nutné důsledně postihovat restaurační zařízení, jež se prohřešují proti standardním pravidlům, jako je například rušení nočního klidu.

Co tím máte na mysli?

Jde například o hygienu nebo zákaz požívání alkoholu před těmito podniky. Je nutné zasahovat naprosto nekompromisně a důsledně. Musíme postupovat i proti alkoturistům. Hlavně proti těm, kteří se nevhodně chovají na ulicích.

Jaké na toto máte nástroje? Městskou policii řídí magistrát...

S městskou policií se na těchto věcech dá spolupracovat a my na to budeme tlačit. Plánujeme vytvořit specializovanou jednotku městské policie, která se na alkoturismus bude zaměřovat. Jestliže policie zvládá zasahovat proti fotbalovým hooligans, tak by úplně stejný model mohl fungovat proti podnapilým turistům. Šlo by o specializované policisty školené na tuto problematiku. Podmínkou je například znalost cizích jazyků či absolvování různých psychologických i mediátorských školení.

Pravidelný návštěvník Prahy 1 si také nemůže nevšimnout všudypřítomných narkomanů...

Tento problém se v centru vyskytuje opravdu velmi intenzivně. Kvůli řešení je nutné se dostat do této komunity. Na tom už pracují některé neziskové organizace, se kterými kooperujeme.