Otevřete svá WC všem, žádá Čižinský hospodské. Nebudeme hajzlbáby, opáčili

„Budeme chtít zlepšit dostupnost záchodů v Praze, a to tak, aby restaurace pouštěly lidi zdarma na záchod. Benefit z toho budou mít takový, že bude čisté město,“ řekl Jan Čižinský ve středu v rozhovoru pro TV Nova.

Systém funguje v Praze 7 již několik let, pokud Čižinský ve volbách uspěje, plánuje, že by se mohl rozšířit pro celou Prahu. Pokud si restaurace pronajímá prostor od městské části, tak má v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že používání toalet je pro veřejnost zdarma. Restaurace v soukromých objektech chce přesvědčovat dohodou.

Aby byl takový požadavek podmínkou pronájmu, je ale podle ředitelky Asociace restauratérů Kateřiny Věry Holny nepřijatelné. Jako nesmyslný hodnotí nápad rovněž člen asociace Jan Horešovský, spoluzakladatel podniků Vinograf, které sídlí na Praze 1 a 2.

„Řešit problém veřejné služby tím, že nařídí něco soukromým subjektům, je komunistický způsob myšlení. Každá restaurace má vlastní koncept a komunikaci se zákazníkem. Vůbec si to na některých turistických místech nedokážu představit. Aby si město udělalo s prominutím z restaurací hajzlbáby, je nepřijatelné,“ ostře kritizuje Horešovský.

Někde mají s nařízením špatnou zkušenost, jinde mají toalety zdarma dobrovolně

Špatnou zkušenost s tímto nařízením má například restaurace Vozovna v Královské oboře Stromovka, která si pronajímá prostory od městské části Prahy 7, a tedy má poskytování toalet veřejnosti zdarma už několik let v nájemní smlouvě.

„No někdy to je šílené, hojně je využívají návštěvníci parku a někteří se neumí chovat. Každou hodinu chodí toalety uklízet uklízečka a stejně nám pak zákazníci píšou špatné recenze na podnik, že nestíháme toalety uklízet. Samozřejmě se s tím váží zvýšené náklady, vyšší spotřeba toaletního papíru, mýdla, papírových ručníků, častější úklid a věčně máme ucpané pisoáry. Ale už jsme si na to zvykli,“ popsala servírka restaurace.

Naopak žádné problémy s nařízením nemají v restauraci The Farm, která sídlí v ulici Korunovační na Praze 7, na trase ze Stromovky na Letenskou pláň. „Běžně se to nestává. Občas lidé přijdou a normálně se nás zeptají, jestli mohou toalety použít. Žádné davy nám tady neproudí, kdyby proudily, asi bychom samozřejmě zvýšené náklady měli. Ale naštěstí se nic takového u nás neděje,“ uvádí obsluha.

Většina veřejných toalet napříč Prahou je zpoplatněna. V centru města si účtují poplatek za použití toalet i mnohé restaurace a zejména pak fastfoodové řetězce. Některé podniky však sází na lidský přístup.

Ač to nemá v nájemní smlouvě s městem, nabízí toaletu zdarma k využití veřejnosti například kavárna v Paláci Kinských na turisticky hojně navštěvovaném Staroměstském náměstí. „Pokud někdo přijde a slušně požádá, nikomu nebráníme toalety použít. Za náš lidský přístup ho očekáváme ale i z jejich strany, ne že tu vtrhne autobus lidí a bez pozdravu míří rovnou na záchod,“ popisuje obsluha, že vše je o lidské domluvě.

Podle ředitelky asociace všichni provozovatelé restaurací běžně nechávají toalety zdarma využívat veřejnost, když lidé slušně přijdou a požádají. „S tím nikdo nemá problém. Ale toto se nemá nařizovat a vynucovat ve smlouvě,“ kritizuje Holna.

Podle Čižinského se o dostupnosti toalet zdarma v restauracích málo ví. „Chci se zaměřit na to, aby to byl znak kultury města. Když to bude bonton, tak se to prosadí plošně,“ myslí si. Čižinský by chce bojovat i za to, aby byla i síť veřejných záchodů zcela zdarma. „Pokud jsou záchody placené, tak ho vždycky část lidí nebude využívat a městu se zvýší náklady na úklid okolí. Stejně pak městská část musí někde uklízet,“ míní.