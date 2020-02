Praha více omezí reklamu na městském majetku. Chce z ní vyšší výnosy

Politici také chtějí větší výnosy z reklamy pro město. Pražský magistrát proto vytvořil pravidla označování provozoven v památkové rezervaci v domech vlastněných městem.

Ta například určují, že polep na výloze obchodu nemá být větší než 20 procent prosklené plochy. Na štíty pak nebude možné dávat vyobrazení prodávaného produktu, například plastové trdelníky. Poutače budou muset být zhotoveny z tradičních materiálů jako kov, dřevo či sklo.

Koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) má boj s vizuálním smogem, tedy zamořením veřejného prostoru agresivní reklamou, v programovém prohlášení.

„Úkolem kolegů v oblasti památkové péče a územního rozvoje je říct, jaké je snesitelné množství takovýchto nosičů na území hlavního města. Mým úkolem je zajistit adekvátní výnos,“ uvedl radní pro příslušnou oblast Jan Chabr.

Dodal, že v ideálním případě by se podařilo snížit množství reklamy a zároveň zvýšit částku, kterou z ní město má. To je podle Chabra právě případ reklamy na veřejném osvětlení, kterou má na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP).

Ta nyní vyhlásily 15 menších tendrů na reklamní plochy. Zatím bylo uzavřeno sedm z nich a podle radního se počet reklamních ploch snížil z 1883 na 1378, tedy o zhruba 30 procent. Současně se ve většině případů plochy zmenšily a podle Chabra nové smlouvy zajistí městu o 85 procent vyšší výnos. THMP také loni začal lampy natírat nátěrem, které brání černým výlepům.

Kolik reklamy na zastávkách MHD je únosné

Kromě toho se debatuje i o redukci reklamy na přístřešcích MHD, které nyní vlastní a provozuje firma JCDecaux. Město však její mobiliář plánuje příští rok nahradit vlastním. Novou podobu přístřešků Praha už má a nyní plánuje vypsat tendr na nákup 930 kusů. O tom, na kolika z nich bude umístěna reklama, se podle Chabra bude jednat.

V minulosti město vizuální smog omezilo v památkové rezervaci, kde jsou například reklamy na lampách zakázány. Koncem loňského roku také radní schválili pravidla označování provozoven v historickém centru, které jsou umístěny v domech patřících městu.

„Chceme jít příkladem pro další vlastníky, kteří pronajímají prostory pro podnikání,“ řekla Třeštíková. Řídit se pravidly podle radní již slíbila radnice Prahy 1.



Moc reklamy škodí

Proti vizuálnímu smogu v poslední době protestovala skupina Zhotoven, která se označuje za spolek umělců a architektů. Kritizovala novou zastávku pro MHD a obecně přístup vedení magistrátu. Za spolek nikdo konkrétní nevystupoval, na jeho facebookové stránce lidé opakovaně vznesli dotaz na napojení na JCDecaux.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že po nedávné chybě Facebooku se ukázalo, že jedním ze dvou správců stránky na sociální síti je je podnikatel Michael Skřivan, který se živí správou internetových projektů a dříve pracoval pro politické strany i soukromé subjekty.

Skřivan serveru iDNES.cz potvrdil, že se na fungování stránky podílel. „Ty stránky přímo útočily na vedení města a obviňovaly zejména pana primátora Hřiba z neschopnosti, byly přímo řízeny mluvčím JCDecaux, Jiřím Chvojkou. Nadále se již odmítám na podobných projektech podílet, a proto jsem se rozhodl svoji činnost pro JCDecaux ukončit,“ uvedl Skřivan.

Chvojka i spolek Zhotoven toto nařčení popřely. „Na stránky Zhotoven jsem nikdy neměl přístup. Kdybych to dělal já, vypadala by ta věc jinak. Nevím, co k tomu dal dodat,“ uvedl v reakci Chvojka.

Stejně tomu mělo být v případě iniciativy Vizuální smog, kterou navenek prezentuje Lukáš Bech, který kdysi proslul dětskou rolí v televizním seriálu Létajícíc Čestmír.

Proti vizuálnímu smogu dlouhodobě vystupuje i neziskovka Kverulant. „Přestože Praha deklaruje, že chce omezit vizuální smog, vypsala koncem roku 2019 tendr na pětiletý pronájem reklamního prostoru na 2500 sloupech veřejného osvětlení,“ řekl Vojtěch Razima, který za Kverulanta vystupuje. Dodal, že velká část nových reklam bude osvětlena a budou tak ještě agresivnější.