Rapper dostal za napadení lidí šest let. Nejste v akčním filmu, řekla soudkyně

„Soud má za prokázané, že se obžalovaný jednání dopustil. Musel si být plně vědom toho, co mohl způsobit,“ zdůvodnila verdikt soudkyně Veronika Cukerová.

Obviněného usvědčují například výpovědi svědků, anebo záznamy z bezpečnostních kamer.

„Trest považujeme za dostatečný. Obžalovaný by si měl uvědomit, že nežije ve virtuálním světě akčních filmů a podle toho napravit i své chování. Měl by projevit vděk i své rodině, která ho stále podporuje,“ uvedla také soudkyně Monika Cukerová.

Trest v zásadě odpovídá návrhu státní zástupkyně, ta pro Beránka, který za rappovou skladbu Boty získal i hudební anticenu Zlatý David, navrhovala pětiletý trest. „Jeho jednání mám za prokázané,“ uvedla žalobkyně Ladislava Čarvaš. Beránek musí také zaplatit více než 35 tisíc korun

Obhajoba tvrdila, že ve věci útoku u klubu nešlo o trestný čin, jejich mandant prý jen hájil napadenou ženu, druhý skutek obžalovaný popíral. „Od malička jsem byl vychováván k tomu, že se ženy nebijí,“ hájil se také Leo Beránek, který deset let trénoval thajský box.

Noha mi vyjela

Prvního útoku se obviněný dopustil podle žaloby ráno 1. května 2018 před klubem v Rybné ulici na Starém Městě. Beránek, který měl v sobě několik míchaných drinků několikrát udeřil rukou, na což se napadený snažil reagovat

Inkasoval však další rány rukou do hlavy. „Po nich poškozený padal k zemi do pokleku, načež ho obviněný kopl pravou nohou do dolní čelisti velkou intenzitou a tak, že obžalovaný padl na kamennou dlažbu s okamžitou ztrátou vědomí,“ uvedla státní zástupkyně Ladislava Čarvaš.

„Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha po týhle kombinaci vyjede. Zlomit čelist jsem mu opravdu nechtěl,“ hájil se Leo Beránek. K dalšímu útoku došlo pět dní po incidentu u klubu na Lhotce v parku.

Zřejmě kvůli drogám zde došlo k dalšímu agresivnímu ataku, jehož terčem se stal muž, odkázaný na francouzské hole. „Kopl ho do levé strany v oblasti krku, čímž způsobil pád poškozeného na zem na beton, poté, co opět na lavičku usedl, ho minimálně jednou udeřil pěstí do hlavy,“ řekla žalobkyně.

„Nic takového se nestalo,“ zdůraznil Leo Beránek. Soudu tvrdil, že muže znal ze základní školy. Údajně si od něj i koupil drogy, po nichž měl zdravotní potíže. Podle jedné ze svědkyň to na Lhotce tehdy vypadalo jako z akčního filmu.

Výtržnosti v klubech

„Má snížený práh spouštění agresivního jednání,“ uvedli v expertíze mimo jiné znalci psycholog a psychiatr. Soudní lékař upozornil, že kopanec před klubem mohl muže vážně ohrozit na zdraví. Pro Beránka nešlo o první střet s paragrafy trestního zákona.

Soudkyně citovala dva předchozí rozsudky za výtržnictví. Muž, který vystupoval například v show Hotel Paradise, poté, co dostal zmíněnou anticenu, v kluby Roxy rozbil ocenění, urážel hosty a poplival moderátora.

Incident měl také v klubu Chmelnice, kde se dostal do střetu s hostem i policistou.