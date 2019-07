Rapper a boxer Beránek podle obžaloby napadl několik lidí, včetně invalidy

Státní zástupkyně Ivona Horská v obžalobě viní Beránka z napadení celkem tří lidí. Podle ní se dopustil zločinu těžkého ublížení na zdraví, trojnásobného výtržnictví, pokusu o ublížení na zdraví a přečinu nebezpečného vyhrožování se střelnou zbraní. Devětadvacetiletý Beránek je kvůli těmto obviněním už přes rok ve vazbě.

Obžaloba naráží na dvě události, ve kterých se Leo Beránek dostal do potyčky. První se podle všeho odehrála loni na začátku května, kdy se dostal do potyčky s mužem před klubem Ateliér na Starém Městě a způsobil mu těžké zranění zejména na čelisti.

Obžaloba hovoří o „opakovaných brachiálních útocích na obličej“ a „knock-outování protivníka“. Podle Horské Beránek muže opakovaně udeřil do hlavy a také jej tvrdě kopl. Rány přivedly hosta klubu do bezvědomí a způsobily mu otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku. Podle Horské se ze zranění stále ještě muž léčí.

Vyhrožoval pistolí

Dalších trestných činů se Beránek podle obžaloby dopustil o pár dní později v jednom z pražských parků, kdy údajně napadl invalidního muže Michala Mekleše. Teleskopickým obuškem následně zmlátil Davida Gabriela, který seděl na lavičce vedle Mekleše a pokoušel se muže bránit. Beránek prý také vytáhl pistoli a vyhrožoval zastřelením psa, který byl na místě. Podle Horské zmáčkl spoušť střelné zbraně několikrát, ale výstřel nevyšel ani jednou.

Podle Beránka se ovšem obžaloba v mnoha bodech mýlí. Předsedkyni senátu Veronice Cukerové sice potvrdil, že muže před pražským klubem několikrát udeřil, ale ze zcela jiných důvodů. Podle něj se jednalo o pomoc ostatním lidem.

„V ranních hodinách, kdy jsme se s kamarádem odejít, jsem vyšli před klub a tam jsme spatřili muže, který někoho mlátil,“ uvedl. Sám přiznal, že útočníka znal z minulosti, několikrát si od něj koupil pervitin.

„Přišel jsem se jen bavit“

Jako první se podle Beránkova vyprávění snažila potyčku zastavit dívka, kterou útočník následně udeřil. Beránek se proto rozhodl zasáhnout. Jsem vychováván, že ženy se nemlátí. Zakřičel jsem na něj, ať přestane. Do klubu jsem se nepřišel porvat, přišel jsem se pobavit, dát si alkohol a jet domů. Zabránil jsem tomu, aby ten útočník dál někoho napadal a někomu ubližoval,“ tvrdil v pondělí obžalovaný.

Nebezpečný kop byl podle něj automatickou reakcí naučenou z thajského boxu. „Já za to opravdu, opravdu nemůžu, že mi noha v téhle kombinaci sama vykopne,“ přesvědčoval soudkyni. Svému bezvládně ležícímu protivníkovi nepomohl a z místa činu odjel. Uvedl, že opodál stojící ochrance baru řekl, ať zavolá sanitku.

Soudkyni také přiznal, že ho útok a zejména jeho kop nohou mrzí. Podle svých slov se napadeného muže snažil zkontaktovat a zjistit, jak na tom je. Poté, co Beránka ovšem zadržela policie, se snažit přestal. Před soudkyní taktéž položil otázku, jak je možné, že on je souzen za to, že chtěl ostatní ochránit a pomoci jim před „původním násilníkem“.

V druhém incidentu se podle Beránka odehrálo vše úplně jinak. Před soudem rozsáhle popisoval, jak celá situace souvisí s o několik dní starší událostí. „Bylo to pár dní po té rvačce u klubu. Chtěl jsem přejít na jiné myšlenky a tak jsem sháněl drogy,“ přiznal před soudem a doplnil, že byl dva roky pravidelným uživatelem pervitinu.

Past na Beránka

Drogy sháněl u svého spolužáka ze školy, invalidního muže. Společně s dalšími lidmi ho pozval k sobě domů, aby si od nich mohl nakoupit drogy. Ten večer ovšem po požití drog společně s vodkou usínal a začal mít problémy se srdcem. To jej dovedlo k přesvědčení, že pozvaní lidé mu dali jinou látku, aby mu mohli vykrást byt.

V den zmiňovaného incidentu stání zástupkyní si jel Beránek vše vyříkat do parku. Na místo s ním podle jeho popisu jeli v jednom autě ještě další čtyři muži, z nichž znal pouze jednoho. „Zavolal jsem kamarádovi, vyrušil ho z nějakého jednání, aby mě do toho parku odvezl,“ popsal Beránek s tím, že on sám řidičský průkaz nemá. V parku podle něj došlo pouze ke slovní roztržce.

„Nikdy jsem žádnou zbraň nepoužil, nemám to zapotřebí,“ poznamenal u soudu. Beránek uvedl, že si lidé útok v parku vymysleli. „Byla to normální past. Měla zabránit tomu, abych šel na policajty kvůli té látce, co mi podali,“ řekl.

Soudkyně Cukerová v pondělí u soudu měla jednoho svědka z potyčky v parku – toho, kterého Beránek údajně zmlátil obuškem. Muž u soudu potvrdil, že ke rvačce mezi muži v parku opravdu došlo. Zároveň ovšem přiznal, že skutečnost, že za útokem stojí Beránek, se dozvěděl od policistů.

Leo Beránek se zúčastnil reality show Hotel Paradise. Poté se snažil prosadit jako zpěvák. V roce 2013 získal ocenění nejhorší zpěvák v anketě Zlatý David. Tehdy po získání anticeny zkopal náhodného muže na ulici.