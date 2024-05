Jako 362 fotbalových hřišť. Archeologové zkoumají oblast stavby Pražského okruhu

Na připravované stavbě Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi začal archeologický průzkum. Výstavba chybějícího úseku dálničního okruhu by měla začít na konci letošního roku a skončit na přelomu let 2027 a 2028. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) čeká na vydání stavebního povolení a vybírá zhotovitele prací. Termín pro podání nabídek je stanoven na červenec, firmu chce vybrat do konce roku.