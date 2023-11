S placeným vjezdem do centra souhlasí jen 15 procent Pražanů, ukázal průzkum

Kdy a v jaké podobě bude případné zpoplatnění zavedeno, zatím není jasné. Podle dřívějších informací by řidiči mohli platit 200 Kč denně.

„Čest z deseti Pražanů je proti omezení vjezdu do centra, dokud nebude dořešený pražský okruh. Každý desátý by pak vjezd rovnou zakázal,“ uvádí šetření.

Podle něj vidí 59 procent obyvatel města řešení v dostavbě pražského okruhu. Pouze 15 procent dotázaných si myslí, že situaci zlepší zpoplatnění.

Průzkum také ukázal, že vjezd do centra odmítá hradit třetina Pražanů. Necelá čtvrtina je ochotná zaplatit pouze v případě, že by to vyřešilo dopravní situaci ve zbytku města.

„Problém je v tom, že se v těchto místech zpožďují tramvaje. Město nebylo stavěno na dnešní intenzivní automobilový provoz, proto musíme řešit, co tam chceme. Teď nás čeká diskuse v rámci koalice. Vše směřuje teprve k takové diskusi,“ řekl Zdeněk Hřib.

Jakmile se začnou zpožďovat v těchto místech tramvaje, má to dopad na jejich provoz také v dalších částech města a komplikuje to dodržování jízdních řádů na více linkách.

Magistrát se podle náměstka proto s Prahou 1 domluvil, že by vyzkoušeli namísto zákazu zpoplatnit vjezd na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. Fungovalo by to tak, že by řidič zaplatil a při vjezdu by jeho registrační značku zkontrolovala kamera. V Česku podle Hřiba takové opatření v některých městech funguje, mezi nimi zmínil třeba Karlovy Vary.

Pokud se koalice domluví a město opatření schválí, bude podle Hřiba od té chvíle potřeba zhruba půl roku na zavedení. Rok by mělo být opatření v pilotním režimu a po jeho skončení by jej město a Praha 1 vyhodnotily.

Ještě předtím by se ale uskutečnilo připomínkové řízení, kdy by se do debaty zapojily mimo jiné městské části, které by k návrhu zaslaly podněty a připomínky. „Dosud to bylo s radnicemi jen předjednáno,“ řekl Hřib.

Systém zpoplatnění vjezdu do vybraných částí Prahy 1 má být podle dřívějších vyjádření zástupců města plně automatický a právně má být založen na takzvaném místním poplatku. Nepůjde tedy o mýto, jehož zavedení nyní legislativa neumožňuje. Již dříve radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO) uvedl, že podle informací z ministerstva dopravy je nejbližší možný termín schválení zákonné úpravy umožňující mýto v roce 2029.