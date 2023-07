Praha v dopravě plánuje dokončit okruhy i opravit mosty, novinky však chybějí

Pražané mají alespoň štěstí, že dopravu po tvrdých povolebních vyjednáváních pro sebe vybojovali Piráti a chopil se jí Zdeněk Hřib, jakožto první náměstek pro dopravu. Díky tomu se totiž nestalo, že by obrovské množství investičních akcí v pražské dopravě, které se podařilo rozjet předchozímu náměstkovi Adamu Scheinherrovi (Praha sobě), skončilo v koši, jelikož právě Hřib byl tehdy Scheinherrovým primátorem.

Kontinuita je jasně cítit i napříč programovým prohlášením, které koalice představila před prázdninami.

I sám Hřib mluví v tomto duchu, když často používá slovo „pokračujeme“. „Nadále budeme snižovat vnitřní dluh na silniční infrastruktuře, to znamená především další pokračování v přípravě Městského okruhu a v opravách mostů,“ řekl Hřib při uvedení prohlášení.

V dokumentu tak lze nalézt kromě dostavby okruhů například i pokračování v přípravě Radlické radiály, dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu nebo výstavbu Dvoreckého mostu.

Velcí pokračovatelé

Sám Scheinherr oceňuje, že se v projektech pokračuje. V prohlášení mu ale chybí detaily.

„Řada projektů je rozjetá tak, aby se dala stihnout ještě v tomto desetiletí. Čekal jsem, že se v programovém prohlášení objeví, jak v nich bude stávající koalice pokračovat. Jedná se o menší, ale zásadní dopravní projekty, které by denně ulehčily život desetitisícům Pražanů a řidičů: zkapacitnění Barrandovského mostu, Jižní spojky anebo Štěrboholské radiály,“ podotýká bývalý náměstek pro dopravu.

„Větší ambici bych pak čekal u Hloubětínského tunelu, u kterého je možné při dostatečné píli v tomto volebním období získat stavební povolení,“ dodává.

Pražské priority Radní hlavního města 26. června představili veřejnosti programové prohlášení současné magistrátní koalice, tedy SPOLU, Pirátů a Starostů. Na tento dokument, který má popsat, čeho chce koalice během volebního období dosáhnout, Pražané čekali od 16. února. Vizi rozvoje města na další více než tři roky občané metropole ale dostali až 275. den po loňských komunálních volbách. Dokument se skládá dohromady z jedenácti kapitol, jedné za každého člena rady, a ty se dále dělí na podkapitoly. Zmiňované projekty jsou rozdělené podle fáze, v jaké se zrovna nacházejí: v realizaci, připravované a výhled. MF DNES v rámci seriálu Pražské priority přináší sérii analýz klíčových oblastí, kterých se programové prohlášení dotýká. Druhý díl se zabývá silniční dopravou.

Zmiňovaná návaznost ale má i své stinné stránky, za které koalici kritizovala opozice i například politologové. Kromě velkého množství realizovaných či připravovaných věcí chybí konkrétní plány na nové projekty.

Dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj kapitolu silniční dopravy v programovém prohlášení hodnotí jako spíše obecnou, vyjma momentálně realizovaných věcí.

„Bohužel doprava má obrovskou setrvačnost a dopravní projekty přesahují jedno funkční období. Pro politiky ale není moc atraktivní říkat, že něco začnou připravovat, když stavět bude už stejně někdo po nich. A to je myslím škoda. Měli bychom se dívat hodně dopředu a teď se bavit, jak budou klíčové oblasti Prahy dopravně vypadat za deset až patnáct let, protože teď je ta správná doba, abychom začali připravovat potřebné kroky. Právě tato vize mi tam trochu chybí,“ hodnotí dokument Lokaj.

Asi nejvíce do budoucnosti hledí plán v záložce metro. Tam prohlášení počítá mimo jiné se „zpracováním studie proveditelnosti, která posoudí smysluplnost a ekonomickou efektivitu nové tangenciálněokružní kapacitní kolejové dopravy“. Dlouhý složitý název ale není nic jiného než okružní linka metra O, kterou představila ještě před zahájením stavby metra D předešlá koalice, která stihla schválit i tendr na studii.

Ožehavé zklidňování

Jistou krátkozrakost expert spatřuje i v případě okruhů, které jsou samy o sobě daleko od dokončení. Dodává ale, že je zcela v pořádku, když město deklaruje součinnost při dostavbě Pražského okruhu státem, konkrétně v rámci úseku 511, který je klíčový pro lidi ze Spořilova, a hlavně pro Jižní a Štěrboholskou spojku.

„Kromě úseku 511 mi tam chybí zmínka o dalších částech Pražského okruhu na severní části, který je také velmi potřebný, lidé z Kbel, Letňan a Čakovic by mohli vyprávět, jak to tam každý den vypadá. Ano, staví jej stát, ale podpora ze strany Prahy je taktéž důležitá a metropole by měla významně tlačit na vládu, aby s tímto projektem pohnula,“ míní Lokaj.

Co také chybí, to jsou detaily týkající se otázky, jak chce koalice zklidňovat provoz v centru a „humanizovat magistrálu“. Dokument čistě jen deklaruje záměry a není se čemu divit, jelikož Piráty v obou případech čeká spousta těžkého vyjednávání s koaličními partnery.