Pražské uprchlické centrum bude od čtvrtka ve Vysočanech, otevře v osm hodin

Hasiči postupně stěhují vybavení již několik dní, centrum ve Vysočanech se otevře čtvrtek v 08:00. Společnost Central Group poskytla městu bývalé sídlo Komerční banky bezplatně a uhradí i provoz, který podle ředitele Central Group Kunovského za zatím uzavřenou smlouvu na půl roku vyjde na sedm milionů korun. „Když bude potřeba, tak to samozřejmě prodloužíme,“ dodal.

Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v Kongresovém centru Praha (KCP) včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Kapacita bude ve Vysočanech oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam zvládnou odbavit až 2700 lidí. Podle primátora Hřiba by to s ohledem na nynější počty pomoc hledajících uprchlíků, kterých je v poslední době mezi 500 a 1 000 denně, mělo stačit.

Na začátku války centrum obsloužilo i 3 000 a více lidí denně. Rekordním dnem byl 9. březen, kdy to bylo 3 667 uprchlíků. Asistenční centrum nabízí příchozím pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Celkem centrem od začátku konfliktu prošlo 70 626 Ukrajinců.

V budoucnu se budova zbourá

Poté, co nebude asistenční centrum potřeba, hodlá firma vysočanskou budovu poskytnout Praze 9 ke školským účelům. V budoucnu pak společnost plánuje areál zbořit a na jeho místě postavit rezidenční komplex. Central Group podle svého ředitele také poskytla prostory organizaci Post Bellum pro vzdělávání dětí z Ukrajiny a finančně přispěla Nadačnímu fondu pro zdraví dětí na bezplatnou zdravotní péči ukrajinských žen a dětí.

Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil uvedl, že uprchlíci provizorně ubytovaní v tělocvičnách se postupně přesouvají do jiných míst, například domácností, ubytoven či hotelů. Do tělocvičen a dalších provizorních prostor již 14 dní hasiči uprchlíky neumisťují. Nyní je v nich podle něj ubytováno 279 lidí a číslo se dál snižuje, na začátku to bylo asi 700 uprchlíků.

V centru se v neděli podle policie objevilo více mladých mužů, kteří v republice pobývali už před vypuknutím války a neměli vyřešen pobyt. „Přicházejí občané Ukrajiny, kteří se na území ČR zdržovali i před dobou, než byl vyhlášen tento stav, a nemají splněnou oznamovací povinnost,“ řekl ředitel pražských policistů Petr Matějček. Policisté tyto Ukrajince podle něj registrují, ale řeší s nimi i nesplnění oznamovací povinnosti. Jinak 85 procent klientů centra podle Hřiba tvoří ženy a děti.