Eurokomisařka Johanssonová jedná v Praze o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Česko vydalo od počátku války přes 271 tisíc speciálních víz lidem, kteří byli zasaženi ruskou invazí na Ukrajinu. Ve čtvrtek jich přibylo 2 824. Počet udělených víz v posledních dvou týdnech klesá.

Na cizinecké policii, kde se do 30 dnů od příjezdu musí ohlásit lidé starší 15 let, se do včerejška zaregistrovalo 157 569 lidí. Údaje v pátek zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

Na počátku minulého týdne udělilo Česko víza přes 5 000 uprchlíkům, přes týden pak číslo klesalo až na 2 500 v neděli. Po víkendu počet mírně vzrostl na 3 700, v minulých třech dnech se pak pohyboval těsně pod 3 000.

Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Už na počátku minulého týdne premiér Petr Fiala uvedl, že jich je zhruba 300 tisíc. Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra jich k dnešnímu dni pobývalo v hlavním městě přes 65 tisíc.

Vláda bude příští týden schvalovat strategii pro zvládnutí migrační vlny, ve stejném týdnu ji plánuje předložit i Sněmovně. Strategie má 13 oblastí, mezi nimi například integraci na trh práce, školství, vnitřní bezpečnost ČR nebo financování.