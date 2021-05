Nová čtvrť na Žižkově ožije za tři roky, dostupné bydlení tam nenajdete

Developerská společnost Central Group už zahájila prodej ještě neexistujících bytů v první etapě projektu Parková čtvrť, která odstartuje postupnou výstavbu na tomto více než třicetihektarovém brownfieldu. Začít stavět chce developer už na přelomu roku.

V celém areálu bývalého nákladového nádraží má v následujících letech vzniknout bydlení pro zhruba patnáct tisíc lidí.

Severozápadní část nádraží, na které má Parková čtvrť vzniknout, má na základě historických dohod developera a Prahy 3 výjimku ze stavební uzávěry. Central Group, který počátkem roku získal stavební povolení, tak může začít stavět domy ještě předtím, než hlavní město zpracuje na celé území změnu územního plánu.

„Začne se stavět na přelomu roku, teď probíhají přípravné fáze. A zahájili jsme prodej bytů v první etapě. V roce 2024 by se lidé mohli do prvních bytů přestěhovat,“ říká mluvčí developera Irena Pencová. V první fázi, jejíž výstavba začne u Basilejského náměstí, má vzniknout asi 390 bytů. Do prodeje šlo zatím prvních sedmdesát.

„Lukrativní, tedy nedostupné“

Při pohledu na ceny je však jasné, že nepůjde o příliš dostupné bydlení. Byt v dispozici 3+kk nabízí Central Group za jedenáct milionů, za 4+kk kupující zaplatí přes šestnáct milionů a garsonka 1+kk začíná na 4,6 milionu.

Sám developer byty nabízí jako unikátní bydlení a příležitost pro výhodnou investici. Právě situace, kdy se většina nových bytů na nákladovém nádraží bude kupovat jako investiční, ale dostupné bydlení se do nové čtvrti nevejde, se obává radnice Prahy 3 i místní obyvatelé.



„Vzhledem ke zkušenostem ze současné komerční developerské praxe na Žižkově, ale i v celé Praze, je zřejmé, že v lukrativní lokalitě vzniknou také velmi lukrativní, a tedy nedostupné byty, které si nebude moci dovolit střední třída ani důležité profese pro fungování města, jako jsou učitelé, zdravotní sestry nebo policisté,“ píše se například v jedné z připomínek, které v březnu podal spolek Arnika k aktuálně projednávané změně územního plánu na celý brownfield a které podepsala více než tisícovka lidí.

Spolek dává jako příklad nedaleký projekt Rezidence Garden Towers, jehož investorem byl také Central Group a kde podle analýzy Institutu plánování a rozvoje vlastní byty téměř z poloviny cizinci a z 24 procent firmy.

Poslední možnost připomínkovat změnu územního plánu pro žižkovské nákladové nádraží měla veřejnost na přelomu února a března. V třiatřicetihektarovém areálu bývalého nádraží plánuje stavět několik developerů.

Pozemky tam kromě společnosti Central Group vlastní také Sekyra Group nebo Penta. A k plánované výstavbě potřebují, aby Praha pozemky převedla do módu takzvané smíšené výstavby.

Bude dost míst ve školách?

Radnice Prahy 3 má však obavu například z toho, že současné rozvržení zástavby přinese do Prahy 3 nadměrnou dopravní zátěž nebo že nebude na Žižkově dostatek místa ve školách. „Vadí nám také nedostatečné záruky veřejně přístupné zeleně a nedostatek veřejné vybavenosti,“ uvedl k plánům na zastavění nákladového nádraží předseda radničního výboru pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).



Ačkoliv Parková čtvrť do projednávaného území spadá, proces změny územního plánu se jí příliš netýká. Má totiž výjimku ze stavební uzávěry a radnice Prahy 3 ji již nijak nepřipomínkovala, aby se mohlo co nejdříve začít stavět.

Park má mít 14 hektarů

Developer do Parkové čtvrti naplánoval blokovou zástavbu a podobu domů navrhlo devět různých ateliérů. Středem čtvrti má procházet pěší promenáda s jezírky a stromy a v přízemí bytových domů mají vzniknout prostory pro obchody, služby, restaurace a kavárny. Součástí projektu bude také šestitřídní mateřská škola se zahradou.

Dominantou čtvrti má být veřejný park s rozlohou 14 800 metrů čtverečních, který naváže na přilehlé Židovské pece. „Velkou pozornost je třeba věnovat práci na hodnotném veřejném prostoru s množstvím zeleně. Díky tomu vznikne na velké ploše v okolí bytových domů designově řešené prostředí z kvalitních materiálů, které bude vytvořeno funkčně i esteticky tak, aby lákalo lidi k trávení volného času venku,“ uvádí hlavní urbanista projektu a architekt Jakub Cigler