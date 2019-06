Praha chystá zdražení svozu odpadu, naopak zlevní třídění biodpadu

Zdražení by v případě rodinného domu s odvozem 120litrového kontejneru jedenkrát týdně znamenalo, že domácnosti místo nynějších 2 232 korun ročně zaplatí 2 904 korun.

Krok podle materiálu souvisí s koncepcí, která počítá se snižováním množství produkovaných odpadků a dlouhodobě udržitelným fungováním města. S tím souvisí i zlevnění svozu bioodpadu a zlepšení dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad.



„Připravena bude informační kampaň o změnách v systému poplatků, možnostech třídění a předcházení vzniku odpadu,“ píše se dále v dokumentu.

Město chce také nově nabízet možnost odvozu odpadu rostlinného původu, který si lidé nyní musí objednat přímo u Pražských služeb. Ty službu nabízejí od 1 346 korun ročně při odvozu 120litrového kontejneru jednou za 14 dní do 8 611 korun při svozu z nádoby o objemu 240 litrů dvakrát týdně. Po převzetí služby městem by měly být ceny poloviční.



„Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu,“ uvádí se v dokumentu.

Praha chce více domácností s bioodpadem

Celkové náklady města na zavedení nové služby za zvýhodněnou cenu se podle materiálu mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliony korun za rok, peníze magistrát získá zdražením svozu směsného odpadu.



Odpad poté bude moci Praha dále zpracovat, nabízí se například možnost vybudovat bioplynovou stanici. Biologický materiál ve směsném odpadu nyní komplikuje jeho spalování v Malešicích. Kontejnery na bioodpad nicméně stále nebudou povinné a město je bude poskytovat pouze domácnostem, které o ně požádají.



V současnosti si kontejner na bioodpad v metropoli platí asi 13 tisíc domácností, vedení města by chtělo, aby to v roce 2020 byl dvojnásobek. V plánu je také vybudování nové kompostárny v Kyjích.



Popeláři by v budoucnu měli také bezplatně vynést lidem kontejnery na tříděný odpad, které mají umístěny například na zahradě. To dělají už nyní, nicméně jenom v případě, že jsou blíže než 15 metrů od místa, kde zastaví se sběrným vozem. Pokud stojí dále, musí si lidé za každý další metr připlácet, což by se mělo změnit - nově by měla být služba zdarma do 50 metrů.