Hlavně to nesmí skončit tak, že bude výtoňský most mimo provoz, bojí se dopravci

„Rozhodnutí o osudu výtoňského mostu je pro Středočeský kraj naprosto zásadní, protože přes něj projíždí velká část osobní železniční dopravy ze západního na východní břeh Vltavy, a pokud by se rozhodnutí odkládalo, tak to může skončit tak, že výtoňský most bude kvůli svému technickému stavu časem mimo provoz a my pak nebudeme mít jak přepravovat cestující z jednoho břehu na druhý,“ řekl středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

„A pokud by se už o mostu mělo rozhodnout, tak bychom chtěli, aby to bylo co nejdříve. A rádi bychom ministerstvo a ministra dopravy vyzvali k tomu, aby rozhodnutí už neodkládali. Jsme jednoznační zastánci toho, aby se postavil most nový,“ dodal radní.

Po mostě může v současné době vzhledem k jeho havarijnímu stavu projíždět v jeden moment jen jedna vlaková souprava za snížené rychlosti na 20 kilometrů v hodině. „V těchto omezeních nemůžeme dlouhodobě fungovat,“ prohlásil prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek.

Dlouhodobou prioritou Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia je podle jeho ředitele Petra Moravce to, aby mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem byla dopravní kapacita alespoň tři koleje v celé trase, případně v její části. „Rychlé a konkrétní rozhodnutí ministra je proto v tomto ohledu naprosto klíčové,“ sdělil Moravec.

Petici podepsalo již 17 tisíc lidí

Proti bourání železničního mostu protestovalo v září přes 200 lidí. Spolek Nebourat, který akci pořádal, proti záměru uspořádal i online petici. Dosud ji podepsalo zhruba 17 500 lidí. Začátkem srpna spolek podal trestní oznámení na správce mostu Správu železnic (SŽ) pro podezření z trestného činu zneužívání vlastnictví, který se podle jeho zástupců stal v souvislosti s neprováděním oprav a údržby mostu.

SŽ má vyšehradský železniční most ve správě od roku 2004, kdy byl prohlášen i kulturní památkou. Statut se SŽ od roku 2010 pokusila dvakrát neúspěšně sejmout. Firma na řešení špatného stavu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová.

Proti tomuto záměru se v minulosti vyjádřilo například Centrum světového dědictví UNESCO, které vyzvalo dopisem ministerstvo kultury k zachování stávající podoby mostu. Zachování požaduje i Národní památkový ústav, hlavní město Praha a městské části Praha 5 a Praha 2. Naopak většina odborníků, kteří se zúčastnili mezinárodního kolokvia pořádaného SŽ a ministerstvem dopravy, ve svých vyjádřeních doporučila konstrukci nahradit.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části pražské památkové rezervace.