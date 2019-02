Studie tvrdí, že Radlická radiála zhorší kolony u Barrandovského mostu

14:21 , aktualizováno 14:21

Zprovoznění Radlické radiály v Praze způsobí dopravní komplikace, a to v místě v napojení plánované silnice na městský okruh a Barrandovský most. Uvádí to studie ČVUT. Řešením je podle dokumentu rozšířit problematické napojení z jednoho pruhu na dva, upravit Barrandovský most a postavit nový most. Projekt radiály je nyní v územním řízení.