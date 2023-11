Stávkovat nechtějí, ale možná budou. Školy řeší, zda se připojí k protestu

„O postupu budeme v rámci asociace debatovat v pátek. A přestože spíš preferuji jednání, nebudu se stavět proti stávce. Opatření, která vláda chystá, může mít značný dopad na kvalitu školství. Kromě toho, že slíbených 130 procent průměrného platu je spíše ‚ve vzduchu‘, se mi nelíbí snížení hodnoty PHmax (maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník podle počtu žáků – pozn. red.) i peněz na platy provozních zaměstnanců,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol a šéf ZŠ v Pečkách Luboš Zajíc.

Hrozí i propouštění kantorů

V podobném duchu hovoří také ředitelka Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem Miroslava Zachariášová. „Zatím nejsme rozhodnutí, zda se ke stávce přidáme. Nikomu nebudu bránit se do ní zapojit, ale iniciovat ji nebudu. Jde o krajní řešení a nechci si brát děti jako rukojmí,“ řekla MF DNES Zachariášová. Podle ní se situaci snaží zvrátit Asociace ředitelů gymnázií ČR, jejíž je členkou.

„S dalšími gymnázii jsme nashromáždili argumenty pro připomínkové řízení k vládním změnám. Nejvíce nás trápí úpravy hodnoty PHmax, které gymnázia vrátí o dvacet let zpět. Kvůli nižší finanční podpoře bychom totiž odučili nad rámec vzdělávacích programů o 14 procent hodin méně, a nemohli bychom tak vést třeba dělené semináře cizích jazyků. V krajním případě bychom museli propouštět učitele, kteří by o tyto hodiny přišli,“ zdůraznila Zachariášová.

„Rodiče trestat nechceme“

Ke stávce se pravděpodobně připojí Integrovaná střední škola na Karmeli v Mladé Boleslavi. „Shodli jsme se na dvou požadavcích. Aby vláda nesnižovala počty hodin, které lze na školách odučit. Znamenalo by to devastaci odborného školství nebo třeba výuky laboratoří. Druhým požadavkem je, aby státní rozpočet pro školství zůstal alespoň takový jako letos,“ řekl ředitel boleslavské školy Štefan Klíma.

Spíše proti je vedení Základní a Mateřské školy v Norské ulici v Kladně. „Problém ve financování nepedagogických pracovníků určitě existuje, ale druhou otázkou je forma protestu. Většina veřejnosti stávku asi nepochopí. Pro rodiče, na které by měla největší dopad, by to znamenalo starosti s hlídáním dětí,“ namítl Pavel Klička, zástupce ředitele kladenské školy.

O stávce nicméně uvažují některé mateřinky. „V současné době se k ní přikláníme. V den stávky bychom nevyučovali, nefungovala by ani kuchyně. S požadavky odborů souhlasíme, zejména co se nepedagogických pracovníků týká,“ řekla ředitelka MŠ v Krupé na Rakovnicku Růžena Horáčková.

Naopak proti stávce je ZŠ Bratří Čapků v Příbrami. „Stávkou bychom potrestali hlavně rodiče. V září k nám ale nastoupilo několik mladých učitelů, tak se na názor zeptáme i jich,“ dodala ředitelka příbramské školy Alena Mašiková.