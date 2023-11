Odboráři jednají s vládou o platech ve veřejné sféře a konsolidačním balíčku

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové se platy ve veřejném sektoru propadají a loňský slib, že se tento rok zvýší, vláda nedodržela.

Od dnešního jednání Středula očekává, že zástupci vládních stran předloží návrh na růst platů ve veřejné sféře. „Výsledky ekonomiky jsou tragické a bez takovýchto impulzů to nejde zvládnout,“ uvedl.

Požadovat bude také změny v navrhovaném nastavení fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) z konsolidačního balíčku. „Pokud něco fungovalo 30 let, tak nechápu, proč by to takovým způsobem mělo být redukováno,“ doplnil.

Žitníková novinářům řekla, že od schůzky nemá téměř žádná očekávání. „Teoreticky nám mohou nabídnout všechno. Návrh státního rozpočtu je v Poslanecké sněmovně, je k němu možné udělat komplexní pozměňovací návrh, ale musí být na to politická vůle a ochota, bez toho to nepůjde,“ uvedla. Požadavek na desetiprocentní navýšení platových tarifů dnes předloží také Odborový svaz státních orgánů a organizací, řekl jeho předseda Pavel Bednář.

Brífink šéfa odborů Pavla Středuly po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (24. dubna 2023)

Školy budou stávkovat

První výsledek jednání oznámila místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová. „Původním záměrem byla jednohodinová stávka, ale většinově se rozhodlo o celodenní stávce právě 27.listopadu. To bude výstraha a vyzveme všechny školy, ať se zapojí. Škrty jsou tak výrazné, že to nelze přehlížet,“ řekla redakci iDNES.cz

Středula se 7. listopadu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Vyzval ho, aby vetoval vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí. Podle něj by tím tak prezident vyslal signál, že vnímá vážnost situace ve společnosti. Odborům vadí, že vláda obsah balíčku řádně neprojednala se sociálními partnery a až na minimum případů ignorovala jejich návrhy.

Podle něj prezident vnímá nervozitu ve společnosti. Odborový předák s prezidentem řešil i ceny potravin a nedávné prohlášení premiéra Fialy, který podle něj udělal kontrolním nákupem teatrální gesto. „Všichni víme, že Německo má mnohem vyšší mzdy, ale i nízké ceny potravin v kontextu vysoké kvality,“ dodal Středula.

Protest je v plánu 27. listopadu

Předák odborářů považuje za nemravné, jak klesají reálné příjmy na úroveň roku 2017, ale korporace vyvádí finanční prostředky z ČR. „To není fér a to jsem i řekl panu prezidentovi,“ poukázal. Podle něj je možné protest na 27. listopadu odvolat, pokud vláda přijde s konstruktivním řešením.

Pokles reálných mezd a odměňování ve veřejné sféře jsou také jedny z důvodů, které stojí za připravovaným protestem odborů na 27. listopadu. ČMKOS je největší odborová centrála v Česku. Zastřešuje 31 svazů dohromady se zhruba 270.000 členy. O formě protestu zatím jednotlivé svazy jednají, část z nich už oznámila hodinovou stávku.