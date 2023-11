Školy budou 27. listopadu celý den stávkovat, odborům vadí vládní škrty

„Znamená to, že se na den přeruší práce. Bude záležet na tom, jestli se do toho zapojí celá škola, nebo jenom někteří zaměstnanci - pak bude na řediteli, jak zajistí provoz,“ popsala Seidlová.

Doplnila, že tam, kde provoz není možné přerušit - například v dětských domovech či diagnostických ústavech - zaměstnanci stávku podpoří viditelnou formou.

„Nevím, zda stávka zasáhne úplně všechny školy, to by bylo věštění z křišťálové koule, ale určitě to bude většina škol. Rozhodně máme signály i z mateřských škol, že stávku podpoří,“ pokračovala.

„V současné době naši kolegové cítí, že škrty budou mít větší dopady, než jsme de facto ještě předjímali,“ řekla na dotaz iDNES.cz Seidlová. „Měly by se snižovat zaplacené hodiny, a tudíž snižovat počty učitelů a další negativní dopady. Ty budou tak výrazné, že se musíme ozvat.“

V příštím týdnu se odbory obrátí jak na vedení škol a kolegy, tak i na rodiče. „Máme ještě tři neděle čas na to, abychom rodičům vysvětlili, co nás k tomu vede - že to není, že my si bereme děti jako rukojmí, ale že v tuhle chvíli si je bere jako rukojmí vláda svými škrty,“ uvedla místopředsedkyně.

„Pan ministr říká, že chce zastropovat učitele. Nicméně to zastropování, které teď připomínkujeme, znamená, že asi 40 procent škol bude muset snižovat počty učitelů. To znamená, že v některých školách nebudou moci dělit jazyky, matematiky, češtiny,“ vypočítala Seidlová.

Studenti by podle ní mohli přijít například o laboratorní práce nebo projektové dny, protože bude málo učitelů. „Jak to tak vypadá, tak se na některých školách zase budeme vracet k tomu, že budeme učit děti ve skupinách 30 dětí,“ poznamenala.