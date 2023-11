Odboráři seznámí prezidenta Pavla s protestem, který plánují 27. listopadu

Lídři odborových svazů se o protestech radili před pár dny více než tři hodiny. 27. listopad jako den protestů nezvolily odbory náhodou, v ten den se totiž v roce 1989 uskutečnila také generální stávka proti komunistickému režimu.

Odborové svazy podpoří protesty různými formami. „Od těch nejtvrdších, to znamená stávkové aktivity, až po aktivity těch, kteří stávkovat nemohou z titulu zákona. Přímých stávkových aktivit se zúčastní největší odborové svazy,“ řekl Středula.

Vládní úsporný balíček, kterému opozice říká daňový a který vadí odborům, zatím schválila Sněmovna a nyní ho posoudí Senát. Šéf odborové centrály ČMKOS Středula napsal dopis senátorům, aby v balíčku udělali změny.

„Odbory varovaly, že inflace v příštím roce nebude tak nízká, jak šířila vláda. A je to tady. Naše předpověď na 5-6 % je více než realistická. Ať se nikdo nediví radikalizaci občanů,“ napsal na sociální síti X (dříve Twitter) Středula.

Předseda ČMKOS Josef Středula na tiskové konferenci odborových svazů působících ve veřejných službách a správě k platům ve veřejném sektoru. (2. listopadu 2023)

Lidé jsou nespokojeni tak, jak je šéf odborů dlouho neviděl

Důvodem protestů je podle Středuly zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, nespokojenost s kroky vlády například v důchodech, hrozba zásadního zdražení elektřiny nebo pokles reálných mezd. Jde podle něho také o dopady konsolidačního balíčku. „Považujeme tyto dopady za fatální, nebezpečné a zhoršující životní úroveň,“ řekl před týdnem Středula.

Po jednání se 31 předsedů odborových svazů přiklonilo k tomu, že je třeba přitvrdit. Podle Středuly jsou lidé nesmírně nespokojeni. „To je něco, co jsem už dlouho neviděl,“ řekl před jednáním.

Růst cen elektřiny

„Chceme dosáhnout změny dopadu na občany, na zaměstnance a jejich rodiny, aby to nebylo tak, že zaměstnanci zaplatí za chyby vlád,“ prohlásil odborový předák.

Za neuvěřitelný označil i návrh Energetického regulačního úřadu. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti má vzrůst podle návrhu ERÚ oproti letošnímu roku o 71 procent, to je zdražení v průměru asi o 1 408 Kč za megawatthodinu s DPH. „Místo uklidnění situace to přináší další vážný důvod, proč by protesty měly být,“ komentoval Středula.