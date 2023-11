OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak to bude se školskou stávkou? Dostanou rodiče dovolenou?

Kdy budou školy stávkovat a koho se to dotkne?

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil celodenní stávku na 27. listopadu. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy. Počítá se i s gymnázii nebo učilišti. Školy nyní mohou zakládat stávkové výbory.

Ve školách se ale nemusí stávky zúčastnit všichni zaměstnanci. Proto v tuto chvíli ještě není jasné, kolik škol se přesně zapojí a v jakém rozsahu. V Česku je ale přes čtyři tisíce základních škol a zhruba třináct set středních škol. Pro rodiče dětí, jejichž škola se do protestu zapojí, to tak bude znamenat najít si hlídaní a zajistit stravování. Družiny ani školní jídelny se totiž nemusí otevřít.

Kde se dozvědět, že se škola do stávky zapojí?

Školy mají povinnost informovat o zapojení do stávky nejméně tři dny předem. Dobré je tak sledovat webové stránky školy, kde by se informace měla objevit. Protože stávkový den připadá na pondělí, v pátek už by tak rodiče měli definitivně vědět, zda mají hledat hlídaní.

Proč chtějí školy stávkovat?

Učitelé chtějí protestovat ne kvůli svým platům, ale kvůli chybějící miliardě korun v rozpočtu. Ta se podle nich výrazně projeví třeba na tom, že školy nebudou moci zajistit kvalitní výuku. Hrozí, že se budou muset sborovny zeštíhlit, což například povede k tomu, že jeden učitel se tak bude muset věnovat většímu počtu žáků ve třídě. Ohrožená je třeba i dělená výuka cizích jazyků a individuální přístup k žákům. Podle pedagogů se tak školství posune o krok zpět.

Druhým důvodem jsou platy školníků, kuchařek nebo vychovatelek, kterým se mají snížit. Výdělky těmto nepedagogických pracovníků mají klesnout o dvě procenta. Oproti letošnímu roku mají navíc chybět peníze na 17 tisíc těchto pozic. Ředitelé škol tak budou podle odborů postaveni před nepříjemnou situaci, jak to vyřešit. Nepedagogičtí pracovníci už přitom nyní mají oproti učitelům nízké platy. Ministerstvo školství chce navíc škrtnout neobsazené pozice.

Jak je to s garancí platů ve výši 130 % průměrné mzdy?

Platy učitelů slíbilo ministerstvo školství zvýšit na sto třicet procent průměrné mzdy, tento slib již přes zákonodárce prošel. Nicméně aby se ušetřilo, vypadli z návrhu odbornicí, jako jsou speciální pedagogové či školní psychologové.

Kvůli inflaci ale tento nárůst ještě učitelé v příštím roce neuvidí. Výpočet bude vycházet z mezd za loňský rok, takže podle odhadů to nebude hned 130, ale asi 113,5 procenta aktuálního průměru.

Mohou rodiče žádat po zaměstnavateli volno?

Zaměstnavateli ze zákona nevyplývá žádná povinnost dát svému zaměstnanci, který řeší, kam s dítětem, když je škola zavřená, speciální typ volna. Zaměstnanec si tak může vzít dovolenou či neplacené volno.

Je ještě prostor na vyjednávání?

Státní rozpočet by měli poslanci v příštím týdnu řešit teprve ve druhém čtení, tedy s penězi mezi jednotlivými kapitolami resortů se ještě může hýbat. Že ale něco ještě přiteče do školství, je spíše nepravděpodobné. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce s odbory dále jednat.