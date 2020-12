Sítenský most v koši neskončí. Kladno hledá nové řešení

Radnice má k návrhu jeho budoucí podoby vypracovaného předním českým architektem Josefem Pleskotem připomínky. Například k počtu jízdních pruhů, které by měly po mostě vést. Studii zadalo bývalé vedení města letos na jaře. Nyní už naopak v roli opozice kritizuje radní za to, že nedali architektovi dostatečný prostor představit svou vizi obyvatelům a nechtějí na toto téma vést veřejnou diskusi.



Podle radního pro rozvoj města Ondřeje Ryse (Volba pro Kladno) je Pleskotův návrh technicky i architektonicky zajímavý, především při pohledu ze Sítenského údolí. Avšak zadání, na základě kterého byl vytvořen, prý má několik zásadních nedostatků.



„Most je trochu vytržen z kontextu. Přitom je součástí veřejného prostoru a spolu s okolními komunikacemi musí plnit řadu funkcí a dopravně i urbanisticky tvořit jeden smysluplný a funkční celek,“ říká Ondřej Rys.

Dalším problémem podle něj je absence řešení důležitého teplovodu, který je na něm zavěšen. Návrh nové podoby mostu s ním vůbec nepočítá. S tím ale nesouhlasí bývalý náměstek primátora pro rozvoj města a nyní opoziční zastupitel Lukáš Hanes (ODS). „S architektem Pleskotem jsme se dohodli, že teplovod nebude zavěšený pod mostem, ale městská společnost TEPO (centrální dodavatel tepelné energie v Kladně, pozn. red.) zajistí v rámci stavby jeho posílení a přeložku pod zem,“ říká Hanes.

Pruhy na mostě, o to tu teď běží

Radní Ondřej Rys, který je sám vystudovaný architekt, jinak považuje studii konstrukčně a esteticky za zdařilou. „Není důvod ji házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu,“ podotýká radní.

Sítenský most v Kladně Je vysoký 15 metrů a široký 19,5 metru.

Přemostění Sítenského údolí navrhli v roce 1962, most byl zkolaudován o čtyři roky později.

Konstrukce mostu je dnes v havarijním stavu. Do mostovky zatéká a objevily se zásadní praskliny. Mostní závěry jsou poškozené. Ložiska nefungují, v římsách jsou trhliny. Hrozí i pád betonu, proto je most pod pravidelnou kontrolou.

Stavební inženýři doporučili místo rekonstrukce zahájit přípravu výstavby zcela nového mostu.

Studii možné podoby nového mostu zpracoval na základě požadavku bývalého vedení města architekt Josef Pleskot.

Náklady na demolici a následnou stavbu nového mostu jsou odhadovány minimálně na 200 milionů korun.

Josef Pleskot MF DNES potvrdil, že už byl novým vedením města kontaktován. „Připomínky se týkaly hlavně šířky mostu. Jestli má mít dva jízdní pruhy, nebo čtyři. Osobně se kloním k čtyřpruhovému uspořádání. Radní Rys slíbil, že s koncem roku dá vědět, jak budeme pokračovat. Prozatím jsem ale žádné další oficiální oslovení od města neobdržel,“ uvádí slavný architekt, který se v minulosti významně podílel například na revitalizaci areálu Dolní oblasti Vítkovic. V roce 2009 byl v odborné anketě zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí (1990–2009).

Ondřej Rys poznamenal, že je podle něj opravdu nutné uvažovat o snížení počtu jízdních pruhů na mostě z navržených čtyř na dva. „Při zadávání požadavků na studii se zapomnělo, že už nyní mají navazující komunikace jen po jednom. Stejně tak je nutné posoudit, jak úsporné by to bylo z hlediska samotné investice i následné údržby mostu, který má vydržet příštích sto let,“ reaguje radní.

„Pokud bude město o další spolupráci stát, veškeré podmínky budou z mé strany přizpůsobeny míře nových požadavků,“ vyjádřil svou vstřícnost k dalším možným úpravám návrhu Josef Pleskot.

Město plánuje zadat pravděpodobně na začátku příštího roku další studii, zabývající se právě dopravním a urbanistickým řešením navazujících ulic Cyrila Boudy a Jaroslava Kociána. A teprve poté chce záležitost s věhlasným architektem znovu konzultovat

„Následovat bude zpracování projektu a vydání všech potřebných povolení. Pokud vše půjde bez nějakých zásadních komplikací, tak by se mohlo začít stavět v roce 2024 a o rok později bychom v Kladně mohli jezdit po novém mostě,“ věří Ondřej Rys.

Opoziční zastupitel Lukáš Hanes ale v této souvislosti uvádí, že vedení města si pravděpodobně neuvědomuje požadavek statika z roku 2018 vyřešit problém s mostem na Sítné nejpozději do roku 2023.

„Nepředpokládám, že by starý most pak spadl nebo byl zcela uzavřen, ale je pravděpodobné, že na něm omezí provoz. A pozdější stavba nového mostu může způsobit v Kladně velké dopravní komplikace. Je potřeba vše koordinovat s už naplánovanou modernizací železniční trati do Prahy. Ta bude znamenat uzavření dalších lokalit, například ulice Sportovců, křižovatky u Jateční ulice, vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Železničářů a Josefa Čapka. Mám pocit, že na radnici teď není nikdo, kdo by tuto realitu bral v potaz,“ uzavřel Lukáš Hanes.