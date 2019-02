Už jen pět let a konečná, most přes údolí v Kladně dosluhuje

Každý den po něm projedou tisíce automobilů a přejdou stovky chodců. Vedou přes něj trasy autobusů pražské integrované i městské hromadné dopravy. Most, klenoucí se v patnáctimetrové výšce nad údolím Sítná, je jednou z nejdůležitějších spojnic centra Kladna se čtvrtěmi Sítná a Kročehlavy.

„Na špatný stav mostu upozornil loni statický posudek. Nyní jsme nechali udělat přesnou diagnostiku. Na základě jejího výsledku poté stanovíme rozsah opravy,“ řekl MF DNES radní pro rozvoj města Lukáš Hanes (ODS).

Podle jeho slov není zatím stanoveno, do jaké míry bude možné zachovat stávající mostní konstrukce, základy nebo nosné sloupy.

Kladenský magistrát zadal počátkem roku na základě rozhodnutí radních přípravu vypsání architektonické soutěže na podobu nového mostu.

„Soutěž by tak mohla být vyhlášena zhruba za tři měsíce, architekti budou moci předkládat své návrhy do konce letošního roku,“ řekl radní s tím, že sám by se přikláněl k variantě obloukového mostu. „To by ovšem znamenalo zvýšení odhadované ceny stavby o zhruba sedm až deset procent,“ označil nevýhodu tohoto řešení. Odhadovaná investice přitom už nyní činí nejméně 130 milionů korun.

Velké dopravní komplikace

K uzavření mostu přes sítenské údolí by mělo dojít nejdříve v letech 2022 až 2024, po dokončení už započatých nebo plánovaných oprav všech klíčových komunikací ve městě. To znamená ulic Milady Horákové, Generála Klapálka, Dukelských hrdinů, Americké a Jaroslava Kociána.

Historie sítenského mostu Na konci 50. let byly vypracovány plány na přenesení městského centra do čtvrti Sítná.

V roce 1962 vznikl projekt přemostění sítenského údolí.

Most byl zkolaudován v prosinci 1966.

V roce 1994 již byl částečně opravován.

V roce 2018 byl vypracován statický posudek poukazující na špatný stav konstrukce.

Pravděpodobný termín výstavby nového mostu: 2022–2024.

Odhadované náklady: 130 milionů korun.

Most je dlouhý 114 metrů a vysoký zhruba 15 metrů.

Demolice a výstavba nového mostu potrvá přibližně dva roky. Uzavření kladenské klíčové dopravní tepny bude samozřejmě znamenat velký zásah do dopravy ve městě. Automobily a autobusy budou muset volit jiné trasy. Se zdržením budou muset počítat i pěší.

Po dokončení by součástí nového mostu měla být také cyklostezka. „Máme výsledky analýzy ukazující na to, že se jedná o úsek nejvíce využívaný cyklisty v Kladně,“ poznamenal Hanes.

„Podle odborníků z ministerstva dopravy je konstrukce stávajícího mostu velmi problematická. Jeho životnost výrazně prodloužila oprava v roce 1994. Jinak by už dnes nestál. Jiná možnost, jak nahradit chybějící spojení přes údolí v době oprav, není. I ekonomicky půjde o náročný projekt, který je nutné s předstihem naplánovat na vhodné období,“ informovalo na sociálních sítích koaliční hnutí Kladeňáci.

Most má u některých obyvatel města přezdívky „malý Nuselák“ či „most sebevrahů“. Po dobu své existence si ho k ukončení života vybralo už několik desítek lidí. Přesné údaje nejsou k dispozici.

„Uvažujeme o posílení bezpečnostních prvků na mostě. Je to velmi citlivé téma. Vždy to znamená ústupek vzhledu, proto bude nutné najít nějaký kompromis. I s tím by se měli architekti v soutěži nějakým způsobem vypořádat,“ konstatoval radní Hanes.

Oprava čeká i další most

Statické posudky město nechalo vypracovat na všech devět mostů, které má ve svém majetku. „Prakticky všechny mají nějakou míru poškození,“ prohlásil Hanes. Podle zjištění odborníků je ve velmi špatném stavu také krajský most přes potok a teplovod v Kročehlavské ulici, na jedné z nejdůležitějších výpadovek z města směrem na Prahu.

Jeho rekonstrukce je plánována už pět let.

Loni se však stav mostu ještě zhoršil, proto už opravu není možné dále odkládat. Dělníci Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ji zahájí v květnu a bude jim to trvat nejméně do konce letošního roku.

„Součástí opravy by mělo být doplnění nového mostu o chodník pro pěší a pruh pro cyklisty,“ dodal Lukáš Hanes.