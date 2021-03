Most přes D10 v Horních Počernicích dostane kvůli špatném stavu podpěry

Most přes dálnici D10 v pražské Bystré ulici je ve špatném stavu a musí dostat podpěry. Konstrukci by měl v budoucnu nahradit nový most. Dělníci začnou podpěry budovat 7. dubna a skončí do 15. června. Dnes o tom informovala mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.