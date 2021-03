Projíždět Prahou po nábřežích budou smět jen místní, plánuje magistrát

Omezení by mělo platit pouze pro „nemístní“ řidiče, kteří Smetanovo nábřeží, Křižovnickou, Malostranské náměstí a Karmelitskou používají k přesunu do jiných částí města. Vedení Prahy chce kontrolovat jednotlivá vozidla pomocí monitoringu registračních značek.

„Pomocí systému, jenž by sledoval provoz a který by byl umístěn na Malostranském a Křižovnickém náměstí, by se detekovaly značky aut. Podle nich by se zjistilo, zda tam auto má povolení projíždět, nebo ne,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Těm, kteří oblastí projedou bez oprávnění, by hrozila pokuta.

Obyvatelé Prahy 1, 2 a 5 budou moci stále projíždět skrz Malou Stranu a Staré Město podle potřeby. Vjezd, ale nikoli průjezd, bude umožněn i ostatním, jen se budou muset vrátit stejným směrem, jakým přijeli.

Opatření by tak zasáhlo převážně ty, kteří skrz centrum projíždějí třeba z Karlína na Smíchov. Radní také zvažují povolit průjezd těm, kdo si v oblasti zaplatí krátkodobé stání na fialových a oranžových zónách.

Vedení města si od omezení dopravy slibuje především zrychlení osmi tramvajových linek, které tudy projíždějí, a lepší využití veřejného prostranství podél řeky a v historickém centru. Nový režim by také měl snížit hluk, emise a zvýšit bezpečnost pro chodce.

„Smetanovo nábřeží a Malá Strana patří mezi nejkrásnější a nejcennější místa v Evropě. I když politici o jejich ochraně mluví už desítky let, stále jsou tranzitním místem pro automobilovou dopravu. V centru mají mít Pražané možnost žít a dýchat čistý vzduch a používat ty druhy dopravy, které bez emisí přepraví nejvíce lidí. To jsou především tramvaje,“ vysvětluje Scheinherr.

Na projektu se bude podílet i Praha 1, která v minulosti omezení dopravy na Smetanově nábřeží kritizovala, nicméně současnou koncepci podporuje. O přesné podobě dopravního omezení je ale podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy nutné ještě jednat.



„Je potřeba vnímat, jak přesně se omezí tranzitní doprava a které skupiny obyvatel budou mít možnost jet bez poplatků na toto území,“ zdůrazňuje Hejma (STAN).

Doprava jako kapalina

Návrh na omezení dopravy v centru při současném stavu pražské infrastruktury vnímá skepticky odborník z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze Zdeněk Lokaj.

„Dlouhodobě říkám, že není možné řešit pouze jednu část, to znamená třeba Smetanovo nábřeží, ale je nutné řešit oblast Prahy 1, 2, 5 a Prahy 8. Doprava se chová jako kapalina, a když ji někde ucpete, tak se vám projeví někde jinde. Alfou a omegou toho všeho je, že Praha přijímá restrikce a chce nějakým způsobem regulovat provoz v centru, což je pochopitelné, ale bohužel mnoha řidičům nedává alternativu,“ říká Lokaj.

„Problém je v tom, že není dostavěná základní infrastruktura, to znamená městský okruh, pokračování tunelového komplexu Blanka směrem na Balabenku a do Štěrbohol,“ zdůrazňuje.



Nový dopravní režim by podle Scheinherra mohl začít fungovat už na podzim, kdy se začne stavět nová tramvajová zastávka Karlovy lázně ve směru k Palachovu náměstí. Její stavba je jednou z prvních plánovaných úprav Smetanova nábřeží. Přestavba čeká i stávající zastávku Karlovy lázně v opačném směru, která umožní bezbariérový nástup.

O kousek dál proti proudu Vltavy dojde ke zrušení zastávky Národní divadlo u Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a k jejímu přesunu na Masarykovo nábřeží k Žofínu. Úpravy počítají také s novou zelení a lepšími podmínkami pro chodce a cyklisty.

„Diskuse o podobě a funkci Smetanova nábřeží běží více než deset let. Chystaná opatření proto vnímám jako správný krok. Celkové řešení je velmi dobře promyšlené. Věřím, že tato úprava nás opět posune k západním velkoměstům, která si často bereme za příklad,“ dodává k projektu ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.