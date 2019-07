Uživatelé opia se utábořili u makového pole, došla si pro ně policie

Skupina stanovala okolo makového pole mezi obcemi Dřetovice a Zájezd.

„Měli jsme podezření, že tito lidé neoprávněně nařezávají makovice máku setého a následně zpracovávají vytékající opium za účelem dalšího zpracování,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Podezření se potvrdilo. Toxikologický tým zadržel deset lidí, mezi nimi i celostátně hledaného člověka, který se vyhýbal nástupu do vězení.

Policisté na místě našli rostlinný materiál, speciálně upravené nože k nařezávání makovic a laboratoř na zpracování opia.

Skupina opium používala převážně pro svoji potřebu, část ale i distribuovala. Policisté našli také krystalickou látku, v laboratoři později zjistili, že to byl pervitin.

Osm mužů a dvě ženy ve věku od dvaceti do pětačtyřiceti let jsou podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Hrozí jim až pět let za mřížemi.