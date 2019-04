Dálniční křižovatku u Prahy ochromí oprava, v sobotu začínají práce na D1

Stavbaři opraví povrch dálnice zhruba mezi 12. a 9. kilometrem ve směru na Prahu a v úseku mezi 16. do 12. kilometrem obnoví vodorovné dopravní značení a opraví přejezdy ve středním dělicím pásu.

V sobotu a neděli bude kvůli instalaci dopravního opatření vedena doprava ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy, odbočení na kolektor a Pražský okruh má být jedním pruhem. Podle intenzity dopravy bude provoz na Prahu zhruba na hodinu dále omezen na jeden pruh.

„Práce byly rozděleny do 6 navazujících etap dle postupu prací tak, aby byl v místě maximálně možně zachován provoz. Každopádně práce se neobejdou bez dopravního opatření v místě, které zaručí dostatečný a bezpečný prostor pro provedení prací a bezpečnost pracovníků. Proto bychom chtěli požádat všechny řidiče o dodržování stanovených rychlostí,“ sdělila mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

Od pondělí do čtvrtka je plánována oprava rychlého a část prostředního pruhu mezi 12. a 11. kilometrem ve směru na Prahu. Doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy v odstavném pruhu ve směru na Prahu a jedním odbočovacím k Pražskému okruhu.

Dále přijde na řadu rekonstrukce části prostředního a pravého jízdního pruhu v tomtéž úseku. Od 19. do 22. dubna bude doprava vedena levým jízdním pruhem na Prahu a jedním pravým jízdním pruhem ke kolektoru a Pražskému okruhu.

Ve stejném období bude omezen i směr na Brno. Od 19. dubna odpoledne do následujícího dne odpoledne mezi 8. a 12. kilometrem bude provoz na Brno veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna odpoledne do 23. dubna večer bude provoz tamtéž stažen kvůli osazování dočasných svodidel do jednoho pruhu.

Mezi 23. a 26. dubnem je plánována oprava odstavného pruhu mezi 12. a 10. kilometrem na Prahu. Doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy, třetí se připojí od kilometru 9,6 od Pražského okruhu. Od 27. do 30. dubna se bude opravovat připojovací pruh z Pražského okruhu mezi 10. a 9. kilometrem. Řidiči budou jezdit ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc bude uzavřen nájezd z Pražského okruhu a ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice na D1 ve směru na Prahu. Objízdná trasa povede přes exit 15.

Od 1. do 14. května přijde na řadu oprava obou jízdních pruhů mezi 12. a 9. kilometrem. Doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy, třetí se připojí od kilometru 9,6 ve směru od Pražského okruhu. Do 20. května je pak plánována oprava připojovacího pruhu z Pražského okruhu a z čerpací stanice Shell mezi 10. a 9. kilometrem. Doprava bude vedena ve směru na Prahu stejně jako v předchozí etapě.

Dálnici D1 před Prahou stavbaři opravovali také loni v létě, jde o jeden z nezatíženějších úseků české dálniční sítě.