Dnes nejedeme. Dopravní podnik kvůli omikronu chystá soupis ohrožených linek

Na nástupu podstatněji nakažlivější varianty se chystá nejen dopravní podnik, ale také Středočeský kraj. Ten je podle krizového štábu připravený.

Složky integrovaného záchranného systému (IZS) mají nastavená režimová a organizační opatření. V případě potřeby je možné zasáhnout do provozu veřejné dopravy, krizové scénáře mají i silničáři.

K opatřením kraj vyzval i poskytovatele nezbytných služeb. Jde o vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, skládek a svozových firem či subjekty v potravinářství, informoval po dnešním jednání krajského krizového štábu mluvčí hejtmanství David Šíma.

Počty pozitivně testovaných na covid-19 stoupají. V úterý testy ve Středočeském kraji odhalily 2027 nakažených, o týden dříve to bylo 1329. K nejvíce zasaženým okresům se řadí Praha-západ a Praha-východ. Kraj se podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) intenzivně připravuje na výraznější nárůsty nakažených.

PID @PIDoficialni 3/3 Náš dispečink bude ve spolupráci s dopravci tento seznam denně aktualizovat. Informace budou k dispozici i na našich sociálních sítích a v aplikaci PID Lítačka. S ohledem na situaci také posilujeme kapacity dispečerského řízení. https://t.co/RGCpM3fApv oblíbit odpovědět

„Všechny složky IZS kraje potvrdily nastavení režimových a vnitřních organizačních opatření k zamezení šíření nakažlivé varianty omikron,“ uvedla hejtmanka.

Dispečink pražské integrované dopravy (PID) je operativně schopen zasáhnout do provozu linek vlaků a autobusů s prioritou udržet školní spoje a spoje ve špičkách. Pokud by to bylo nutné, od čtvrtka je možné přejít na prázdninový provoz, ovšem bez omezení školních spojů. „Aktuálně ale signály, že by to bylo třeba, nejsou,“ dodala hejtmanka.

Krajští cestáři mají připravené scénáře provozu tak, aby i v případě většího množství nákaz bylo možné zajistit údržbu silnic v regionu. Informace k veřejné dopravě jsou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a sociálních sítích, a to vždy od 19:00 v den před následujícím dnem provozu.

Zatím doznívá delta

Ve středočeských nemocnicích zatím doznívá nákaza variantou delta, situace je tedy stabilizovaná a zařízení obnovily plánované operace. Nákaza se nyní šíří hlavně mezi staršími školními dětmi a mladými lidmi, tedy ve skupině 16 až 30 let.

„Další vývoj bude záviset na rychlosti šíření nákazy omikronem, kdy existuje řada scénářů vývoje. A to od scénáře s poloviční zátěží nemocnic oproti variantě delta až po scénář, který počítá se zátěží nemocnic na stejné či vyšší úrovni. Vždy s tím, že celkový počet nakažených bude výrazně vyšší, ale nebude nutná hospitalizace,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Situace v sociálních službách je také stabilizovaná. V pobytových zařízeních sociální péče zřizovaných krajem bylo osm pozitivních z více než 5500 klientů. U šesti desítek zařízení, která nejsou zřizována krajem, nebyl z 3500 klientů pozitivně testován nikdo.