Přeočkování proti omikronu není třeba, řekl imunolog Thon. Pobouřil Maďara

Thon v pořadu 360° televize CNN Prima News nicméně upozornil, že se jeho názor netýká rizikových lidí, tedy těch starších, kteří se s infekcí dřív ještě nesetkali a nebyli naočkováni vůbec.

„V současné době se nikdo variantě omikron nevyhne. Získala schopnost rychle se šířit, ale rezignovala na vytváření fúze buněk. Pokud toho využijeme, vytvoříme přesně to, co potřebujeme udělat za normálních okolností vakcinací, ale jako lidé jsme to nebyli schopni zařídit. Nyní to má v režii virus,“ sdělil mimo jiné imunolog.

Souhlasí s ním i například vedoucí oddělení virologie Centra klinických laboratoří Hana Zelená, podle níž přirozeně prodělaná infekce vždy zaručí nejkvalitnější imunitu.

Stále více se potvrzuje, že omikron se většinově zachytává jen na sliznicích horních dýchacích cest a nenapadá tolik plíce, tak jako předchozí varianty. Podle Thona proto když už by měly být vakcíny, tak nového typu, které by se stříkaly sprejem rovnou do nosu.

Pasy a segregace nemají význam

Thon zpochybnil rovněž smysl covid pasů. „Pasy a segregace nemají žádný význam a jsou zcela nesprávné po stránce medicínské, lidské, etické i právní,“ vysvětlil.

Thonovo zpochybnění přeočkování vyvolalo odpor mezi jinými odborníky, kteří za posilující vakcíny orodují. Epidemiolog Rastislav Maďar mu poslal otevřený dopis, ve kterém mimo jiné napsal, že Thonovo vyjádření „je zcela nesprávné po stránce medicínské, lidské i etické“.

„Je nebezpečné a není založené na vědeckém poznání,“ domnívá se dále Maďar.

Imunolog Zdeněk Hel v jednom ze svých nejnovějších tweetů vyzdvihl třetí posilující dávku jako nesmírně účinnou: „Poskytuje osmdesáti- až devadesátiprocentní ochranu proti hospitalizaci po infekci variantou omikron, a to i u lidí nad 65 let“.

„Prosím nedůvěřujte všem, kteří tvrdí, že vakcíny nemají žádný efekt. Vakcíny jsou stále jednou z nejlepších zbraní, které máme,“ zdůraznil také Hel.

Nejen 3., ale ani 4. netrvá dlouho

Z Izraele, který je s přeočkováváním svých obyvatel ve výrazném předstihu oproti zbytku světa, přicházejí mezitím nepříjemné zprávy kolem trvanlivosti účinků posilující vakcíny. Ta je nevalná, a to jak třetí, jak se ukázalo v prosinci, tak, jak se čerstvě zjistilo také nyní, i ta čtvrtá.

Ochrana proti koronavirové variantě omikron může už za deset týdnů po očkování vakcínou Pfizer klesnout až někam k 35 procentům, ukázala například data z Velké Británie.

Když pak izraelský ministr zdravotnictví Omar Barlev v prosinci řekl, že se „musí říci veřejnosti pravda a že ani třetí dávka vakcíny neochrání proti omikronu“, netušil, že tomu tak bude i při každé další vakcíně.

Hladina protilátek se v těle sice zvyšuje bezprostředně po vpichu až pětinásobně, pak se nicméně vrací na stejnou úroveň jako krátce po třetí dávce. „Je to pěkné, ale ne dost, doufali jsme ve více,“ podotkla izraelská epidemioložka Gigi Regevová pro web ynet.co.il.

Odbornice se vyslovila i proti tomu, aby se podávaly čtvrté dávky celé populaci. Připustila, že nemůže být dlouhodobým cílem přeočkovávat lidi zhruba každé čtyři měsíce, kdy vakcinační obrana fakticky vyvane. Čtvrté dávky dostávají nyní v Izraeli výhradně rizikoví pacienti.