Nakolik omikron funguje jako přirozená vakcína? Odborníci se rozcházejí

Podle odborníků je šíření nové varianty koronaviru už nezastavitelné. V pondělí podle Státního zdravotního ústavu omikron v Česku převážil dosud dominantní deltu. Ve větších městech se jeho podíl odhaduje i na 79 procent případů.

Zároveň se také mění vládní opatření. Zkracuje se karanténa, zavádí se koncept pracovní karantény a uvažuje se o dalších omezeních. To zpochybňuje například ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon Omar Šerý.

Podle něho na omikron očkování zabírá méně a nebrání vůbec jeho šíření. Omezování neočkovaných a covid pas, tak podle Šerého ztrácí smysl. Výhodou by však mohl být fakt, že prodělání omikronu může chránit proti ostatním variantám, což v kontextu toho, že je nová varianta méně nebezpečná, může dávat naději do budoucna.

Podobného názoru je i imunolog Vojtěch Thon. „V současné době se nikdo variantě omikron nevyhne. Získala schopnost rychle se šířit, ale rezignovala na vytváření fúze buněk,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News.

Podíl z celkového počtu sekvencí v průběhu času v Česku

Zdroj: Emma B. Hodcroft. 2021. "CoVariants: SARS-CoV-2 Mutations and Variants of Interest." https://covariants.org/

Podle studií jsou ale lidé naočkovaní třetí dávkou proti hospitalizaci i v případě omikronu chráněni z více jak 80 procent. To uvádí na svém twitteru také imunolog Zdeněk Hel. V případě prodělání jen dvou dávek vakcíny je ale ochrana výrazně oslabena a proti samotnému nakažení nechrání téměř vůbec.

Virolog Dr. David Ho z americké Kolumbijské univerzity řekl, že opravdová ochrana vakcíny je proti nemoci, ne infekci jako takové. Podle něho omikron rychle proletí populací. „Ti s posilující dávkou budou v pořádku. Ti s ukončenou vakcinací, ale bez boosteru, to budou mít trochu horší, ale o neočkované se opravdu bojím,“ varoval Ho.

Přírodní vakcína s vedlejšími účinky

Biolog Jaroslav Flegr ve své předpovědi uvedl, že v první omikronové vlně by denní přírůstky případů mohly vystoupat až na 60 tisíc. To by i při nižším procentu pacientů na JIP mohlo zaplnit nemocnice a ohrozit chod klíčových sfér v zemi.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

I Flegr však připouští tvrzení, že omikron poslouží jako prostředek k imunizaci společnosti. „Bude se vlastně jednat o takovou přírodní vakcínu s velkým počtem velmi výrazných nežádoucích účinků,“ vysvětluje biolog. Pokud by byl tento předpoklad správný, mohla by pandemie ještě v roce 2022 díky omikronu skončit. Bylo by to však za cenu ztrát na životech.

Současně s šířením nového omikronu, ale světové farmaceutické firmy už pracují na posilovací dávce zaměřené přímo na tuto variantu. Ředitel firmy Pfizer Albert Bourla v pondělí uvedl, že posilovací dávka proti omikronu bude k distribuci připravená v březnu. „Už nyní vyrábíme určitý počet dávek této vakcíny,“ sdělil Bourla v rozhovoru CNBC.

„Doufáme, že dosáhneme mnohem větší ochrany obzvláště proti infekci, protože ochrana proti hospitalizaci a těžkému průběhu je už teď s třetí dávkou dostatečná,“ dodal ředitel Pfizeru.

Omikron v posledních dnech překonává rekordy v denních přírůstcích nakažených v Evropě i USA. Do Česka dorazil se zpoždění, ale pokud bude následovat stejný scénář hrozí v následujících týdnech rychlé promoření společnosti novou variantou, která by kvůli své nakažlivosti, dvojnásobné oproti deltě, mohla přeplnit nemocnice hlavně neočkovanými. Ti nyní spadají do nejvíce rizikové kategorie.