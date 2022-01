Ukončeme masové očkování, vyzval bývalý britský vakcinační car

„Musíme analyzovat, zda používáme současnou posilovací kampaň k zajištění ochrany ohrožených lidí,“ řekl Dix podle listu The Guardian. „Masové očkování populace ve Spojeném království musí skončit.“

Podle Dixe už přestala dávat masová očkovací kampaň smysl. „Je zbytečné se snažit zastavit šíření infekce, o čemž je celé masové očkování, protože to nedělá. Vidíme spoustu infekcí,“ uvedl Dix.

Bývalý „očkovací car“ nicméně dodává, že nevolá po zastavení současné očkovací kampaně, ale po ukončení celoplošného očkování, až po jejím skončení. „Nejdůležitější je nyní najít lidi, kteří očkováni nebyli a zajistit, aby byli.“

Kvůli šíření varianty omikron, která se vyznačuje silnější rezistencí vůči očkovacím látkám, nyní některé státy přemýšlejí o možnosti, že by sáhly i ke čtvrté posilující dávce, přinejmenším pro ohrožené skupiny. Jako první na světě schválil čtvrtou dávku Izrael.

Britští poradci vlády tvrdí, že země zatím nepotřebuje k takovému opatření sahat. „Současná data ukazují, že (třetí) posilující dávka pokračuje v poskytování vysokých úrovní ochrany proti vážnému průběhu nemoci, dokonce pro ty nejohroženější starší skupiny,“ řekla vedoucí Společného výboru pro vakcinaci a imunizaci Wei Shen Lim.

Podle Dixe by se vláda měla soustředit na výzkum způsobu, jakým fungují imunitní bílé krvinky. Získané znalosti by mohly být využity k utváření vakcín zaměřených pro specifické covidové varianty pro ohrožené lidi. „Nyní potřebujeme zvládnout nemoc, ne šíření viru,“ podotýká.

Společnost by se měla navrátit do „normálu“ a žít s covidem jako „chřipkou“, myslí si Dix. Pokud jsou mladí lidé očkováni a chytí covid, měli by zůstat, jako je tomu v případě chřipky, doma a pak se vrátit do práce, až se vyléčí. „Je zbytečné dávat stále více a více vakcín lidem, kteří nebudou příliš nemocní. Měli bychom je nechat onemocnět a nechat je, ať se s tím vypořádají.“

Z pandemie do endemie

Vědci se domnívají, že omikron, který se projevuje mírnějšími příznaky, by mohl přeměnit pandemii na endemii. Koronavirus zřejmě nebude nikdy vymýcen, ale bude fungovat jako běžné nachlazení, s kterým se tělo dokáže vypořádat a které nevyvolává takové dopady, aby lidé ve velké míře končili na lůžkách v nemocnicích.

„Ještě tam nejsme, ale možná je omikron prvním paprskem světla, který naznačuje, že k tomu může v delším časovém horizontu dojít,“ uvedl člen vědecké skupiny zaměřující se na modelování pandemie Mike Tildesley.

O změně pandemie na endemii mluvil i ministr školství Nadhim Zahawi, podle něhož by se Británie při této cestě mohla stát inspirací pro ostatní země. „Doufám, že budeme jedna z prvních hlavních ekonomik, která by demonstrovala světu, jakým způsobem se přesunete z pandemie do endemie,“ prohlásil.

Ministr by rád viděl snížení počtu dní trávených na sebeizolaci ze sedmi na pět, aby se urychlil návrat lidí do práce. Zároveň popřel zprávu listu Sunday Times, že vláda v rámci sžívání se s covidem chystá ukončení masového testování.

Část expertů obviňuje vládu, že příprava nové fáze života s covidem je „házení ručníku do ringu“. „Virus se nestane endemickým jen proto, že vládní ministr tak řekl a lidé to tak chtějí,“ uvedla profesorka operačního výzkumu na University College London Christina Pagelová.

Podle sociologa Simona Williamse ze Swansea University se může u Britů vyvinout „očkovací únava“, kdy nebudou hrozbu omikronu pro jeho mírnější příznaky brát příliš vážně. „Není to dobré z perspektivy veřejného zdraví.“