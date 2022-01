Nejde to zastavit, omikron nakazí všechny, tvrdí Šerý. Vadí mu krátká izolace

V laboratoři Omara Šerého jen za neděli zachytili devět procent pozitivních vzorků na koronavirus, z nich ale už 74 procent byla varianta omikron. „Dá se předpokládat, že příští týden to už bude skoro 100 procent. Omikron plně převládne, stejně jako se to stalo u předchozích variant,“ uvedl Šerý.

Podle něj se nyní už nedá nic dělat a populace bude omikronem promořena celá. „Lidé se vždy začnou ptát, co mají dělat, když už je pozdě. Když narazí Titanic do ledovce. To už se znovu stalo a znovu je pozdě,“ uvedl Šerý. Podle něj lze šíření omikronu už jen zbrzdit, ale ne zavedením pětidenní izolace.

„Pětidenní karanténa je v pořádku, ale pokud budeme pozitivně testované lidi po pěti dnech pouštět do práce, tak se to rozjede ještě mnohem více,“ uvedl Šerý. Pětidenní izolace lidí, kteří se nakazili koronavirem, se stejně jako karanténa jejich blízkých kontaktů od úterý zkracuje na pět kalendářních dní, pokud lidé nemají příznaky nemoci.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9937 750,4 Případů 10. 1. 1724 130,2 Aktivních případů: 12253 925,3 Mrtvých 3264 246,5 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6585 475,4 Případů 10. 1. 972 70,2 Aktivních případů: 9319 672,8 Mrtvých 3949 285,1 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2185 339,2 Případů 10. 1. 436 67,7 Aktivních případů: 2971 461,3 Mrtvých 2449 380,2 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1946 329,9 Případů 10. 1. 277 47,0 Aktivních případů: 2892 490,3 Mrtvých 2217 375,8 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 846 287,1 Případů 10. 1. 102 34,6 Aktivních případů: 1062 360,4 Mrtvých 1569 532,5 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3342 407,1 Případů 10. 1. 546 66,5 Aktivních případů: 5843 711,7 Mrtvých 3087 376,0 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1903 428,9 Případů 10. 1. 270 60,9 Aktivních případů: 3470 782,1 Mrtvých 1444 325,5 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2011 364,5 Případů 10. 1. 294 53,3 Aktivních případů: 4151 752,5 Mrtvých 2025 367,1 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1865 356,8 Případů 10. 1. 323 61,8 Aktivních případů: 3188 610,0 Mrtvých 1745 333,9 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1476 289,5 Případů 10. 1. 205 40,2 Aktivních případů: 2497 489,8 Mrtvých 1617 317,2 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4583 384,5 Případů 10. 1. 833 69,9 Aktivních případů: 8140 682,9 Mrtvých 4371 366,7 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2132 337,3 Případů 10. 1. 373 59,0 Aktivních případů: 4114 650,9 Mrtvých 2211 349,8 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2591 368,6 Případů 10. 1. 395 56,2 Aktivních případů: 4555 648,0 Mrtvých 2086 296,7 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3731 310,8 Případů 10. 1. 614 51,1 Aktivních případů: 6242 519,9 Mrtvých 4648 387,2 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Dosud trvala izolace dva týdny a karanténu mohli lidé bez příznaků ukončit po sedmi dnech negativním PCR testem. Lidem s příznaky hygienici izolaci ukončí dva dny po jejich odeznění. Tento týden ještě nemusí do karantény lidé po očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, od pondělí 17. ledna se to změní.

Podle Šerého se postupně ukazuje, že prodělání současné varianty delta tolik nechrání před omikronem, ale prodělání omikronu chrání před deltou a před dalšími variantami. Už dříve také uvedl, že očkování nijak nepostihuje šíření varianty omikron. Z tohoto pohledu jsou nyní podle něj zbytečné covidové pasy a zakazování vstupu někam neočkovaným.

Pokud jde o zaplnění nemocnic, Šerý nepředpokládá, že by se kvůli šíření omikronu dostaly za hranu kapacit. „Je dost pravděpodobné, že se opět dostaneme na nějaké hranice zaplněnosti, ale nemělo by to takzvaně přetéci. A to i díky tomu, že spoustu lidí covid už prodělalo. Prodělání covidu chrání lépe než očkování,“ uvedl Šerý.

Promoření, které podle něj už nyní nelze zastavit, ale podle něj zajistí klidné minimálně letošní léto. „Promořování ale s sebou přináší další varianty a vláda by už nyní měla nastavovat, jak využít to léto, aby se to tady na podzim a v zimě znovu nerozjelo. Je třeba zavčas nastavit záchyt lidí, kteří se vrací ze zahraničí a konečně softwarově posílit přetížená call centra,“ uvedl Šerý.

Státní zdravotní ústav v pondělí uvedl, že v Česku už převládá varianta omikron. Nad 50 procent omikronu ukázala data poprvé v sobotu 8. ledna. Podle dat z laboratoří ve větších městech to může být až téměř 79 procent. Odborníci očekávají velký nárůst počtu nových případů, dosáhnout může až 50 tisíc nově pozitivních za den.